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2 de agosto de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA A CONCESIONARIA DE ZONA FRANCA POR ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO

​El parlamentario afirmó que la empresa ha rechazado en reiteradas oportunidades solicitudes de antecedentes relacionadas con el cumplimiento de la concesión y señaló que el debate sobre el futuro del recinto debe sustentarse en información disponible para la fiscalización.

Alejandro Riquelme

El diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme, respondió al reciente comunicado emitido por la concesionaria de Zona Franca, en el que la empresa planteó que la discusión sobre el futuro del recinto debe desarrollarse con antecedentes verificables y "con altura de miras". El parlamentario señaló compartir ese criterio, pero sostuvo que la concesionaria debe facilitar el acceso a la información necesaria para la fiscalización.

Según Riquelme, durante más de tres años ha solicitado antecedentes relacionados con el contrato de concesión, entre ellos información sobre inversiones comprometidas, obras de reinversión, planes de marketing, contratos de seguridad y aseo, además de auditorías de cumplimiento. Afirmó que dichas solicitudes fueron rechazadas por la empresa, argumentando una eventual afectación de sus derechos económicos y comerciales.

El diputado indicó que, ante esa situación, recurrió al Tribunal de Transparencia para que determine si esos antecedentes deben ser públicos. Asimismo, señaló que, a partir de denuncias presentadas, la Contraloría General de la República inició un proceso de fiscalización específico sobre el contrato de concesión, mediante el Oficio N.° 53.054 de 2026, con el objetivo de revisar el control y seguimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria y el rol del Gobierno Regional.

Riquelme sostuvo que continuará utilizando las herramientas de fiscalización que le otorga la ley para conocer el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. Agregó que cualquier discusión sobre el futuro de la concesión debe orientarse a determinar si la Zona Franca está cumpliendo el objetivo para el cual fue creada, en beneficio de la comunidad de Magallanes.

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