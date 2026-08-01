FENADAJ RESPALDA DENUNCIA ANTE LA CIDH POR EFECTOS DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO

La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) confirmó su respaldo a la presentación que diversas organizaciones gremiales, de derechos humanos y sociales realizarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar los efectos que, según afirman, han generado los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La audiencia fue programada para el próximo 5 de agosto en Washington D.C.

En la comparecencia participarán, entre otras organizaciones, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Red de Observadoras en Justicia y Memoria y Londres 38. Las entidades presentarán antecedentes sobre el impacto que, de acuerdo con su planteamiento, han tenido las medidas de ajuste presupuestario, las desvinculaciones de funcionarios públicos y el funcionamiento de distintas políticas públicas.

FENADAJ señaló que uno de los principales motivos de preocupación es la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. La organización sostuvo que la falta de definiciones, el retraso en su puesta en marcha y un eventual escenario de reducción de recursos podrían afectar el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley y el fortalecimiento del acceso a la justicia.

La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante González, afirmó que la reducción de recursos "compromete directamente el ejercicio de derechos fundamentales de miles de personas que dependen de programas sociales", especialmente en materias relacionadas con el acceso a la justicia, la asistencia jurídica y la reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Asimismo, expresó preocupación por las restricciones presupuestarias que, según indicó, han afectado a otros programas e instituciones públicas.

Entre los antecedentes que serán expuestos ante la CIDH, las organizaciones incluirán la advertencia de que 142 programas sociales podrían verse afectados por las restricciones presupuestarias, además de denuncias sobre retrocesos en políticas de memoria y derechos humanos. La audiencia temática se desarrollará el 5 de agosto, a las 14:00 horas de Chile, en el marco del 196° Período de Sesiones de la CIDH, y será transmitida a través del canal oficial de YouTube de la ANEF.





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