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18 de mayo de 2026

CONCEJAL DE PUERTO NATALES JORGE RUIZ DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE EN REDES SOCIALES E INSTA A PONER FIN AL CIBERACOSO

Buenos días región.

concejaljorgeruiz

En una entrevista concedida esta mañana al matinal "#BuenosDiasRegion" de Polar Comunicaciones, el concejal de la comuna de Puerto Natales, Jorge Ruiz (PC), dio a conocer la grave situación que atraviesa tras haber sido blanco de una amenaza de muerte explícita a través de redes sociales, un hecho inédito en la historia política de la región.

El concejal detalló que la situación se gatilló el pasado jueves, luego de que en una página local se difundiera una fotografía de su vehículo mal estacionado en el centro de la comuna. A raíz de dicha publicación, un usuario comentó de forma textual: "A este concejal lo vamos a matar".

Ruiz, quien reconoció ser una de las figuras que más ciberacoso recibe dentro de la administración local debido a su fuerte perfil fiscalizador, señaló que este hecho "pasó todos los límites" tolerables, provocando una profunda preocupación en su entorno familiar y en su colectividad política.

El rol de la fiscalización como detonante

Durante el espacio telemático conducido desde los estudios de Punta Arenas, el concejal asoció esta persecución digital con la rigurosa labor de fiscalización que ha liderado en el Consejo Municipal de Puerto Natales junto al exconcejal Ricardo Tubia. Ruiz destacó que, a pesar de sus diferencias ideológicas, ambos lograron levantar auditorías claves que recientemente recibieron el respaldo de la Contraloría General de la República.

Entre las irregularidades denunciadas y ratificadas por el ente contralor se encuentran el ejercicio de cargos de confianza —con sueldos millonarios que alcanzan hasta los 4 millones de pesos— por parte de personas con títulos profesionales falsos o sin las competencias requeridas, tanto en la jefatura de la administración municipal como en la Dirección Ejecutiva de la Corporación de Cultura. Dichos antecedentes ya fueron derivados a los tribunales de justicia pertinentes para su investigación criminal.

"Cuando llegué a hacer mi trabajo empecé a tener gente contraria a mi sector que vio en mí un enemigo. Estoy en la palestra porque estoy haciendo la pega; si pasara desapercibido significaría que no estoy haciendo mi trabajo", afirmó tajantemente la autoridad.

Confianza en la justicia frente al anonimato

El concejal Ruiz informó que los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público con el objetivo de que las policías y peritos cibernéticos logren identificar las direcciones IP detrás de los perfiles falsos. Cabe recordar que las penas por el delito de amenazas de muerte en la legislación chilena pueden ir desde los 3 hasta los 5 años de presidio.

Finalmente, el militante comunista y exdirigente sindical de la CUT y la ANEF hizo un llamado transversal a la ciudadanía y al mundo político a regularizar y no normalizar el bullying cibernético que afecta tanto a autoridades como a vecinos comunes de la Región de Magallanes.

"Digamos las cosas de frente. Si hay alguien que piensa mal de una situación, díselo en la cara, pero no a través de perfiles falsos y menos amenazando de muerte. Esperamos que nuestro Magallanes vuelva a ser el de antes, donde todos nos conocíamos y nos respetábamos", concluyó.



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CONCEJAL DE NATALES JORGE RUIZ DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

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