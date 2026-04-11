DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME PRESENTA DENUNCIA ANTE CONTRALORÍA POR EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO REGIONAL

El diputado por Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República solicitando una investigación por eventuales irregularidades en procesos de contratación al interior del Gobierno Regional de Magallanes. Según el comunicado, los antecedentes apuntan a la adjudicación de contratos a una empresa con presuntos vínculos familiares con un alto funcionario.

De acuerdo con lo expuesto, durante los años 2023 y 2024 se desarrollaron procesos de adquisición vinculados a proyectos en Puerto Edén, relacionados con la compra de madera para obras públicas. En este contexto, la empresa Forestal Los Robles Limitada habría resultado beneficiada tanto en una licitación pública como en una posterior contratación directa.

El parlamentario sostuvo que los hechos podrían vulnerar principios de transparencia y probidad, señalando que un funcionario asesor jurídico del Gobierno Regional habría participado en distintas etapas del proceso, incluyendo la aprobación de bases, adjudicación y ampliación de contratos, manteniendo presuntos vínculos familiares con los socios de la empresa.

Asimismo, el diputado indicó que la situación se vería agravada por la aprobación de una contratación directa posterior con la misma empresa, cuestionando la fundamentación de dicha decisión. En esa línea, solicitó que se revisen los actos administrativos involucrados y se determinen eventuales responsabilidades.

Finalmente, Riquelme Ducci pidió que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público, en el marco de una investigación que permita esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades en el uso de recursos públicos.

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