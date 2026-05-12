DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ABORDA FISCALIZACIÓN TURÍSTICA Y CASO FUNDACIONES EN REUNIÓN CON CONTRALORÍA

Hasta la Contraloría General de la República (CGR) se dirigió este lunes el diputado Alejandro Riquelme (PRep) junto al Senador Alejandro Kusanovic, para sostener -a su juicio- una “fructífera” reunión con la Contralora General, Dorthy Pérez, donde aprovecho de abordar diversos temas de interés para la Región de Magallanes.



Uno de los primeros temas que abordó el legislador fue relativo al dictamen que quitó el bono de asignación de zona a los asistentes de educación, para luego discutir sobre irregularidades en el turismo ejecutado por buques de bandera extranjera, particularmente por la omisión de fiscalización por parte de instituciones públicas.



“Además, conversamos sobre cómo están realizando actividades de turismo, buques de bandera extranjera”, acotó Riquelme, junto con acusar que en la actualidad “lamentablemente están afectando a los operadores regionales que realizan las mismas labores". A juicio nuestro, una acción completamente ilegal, por la cual vamos a hacer una presentación a Contraloría para que se pronuncie sobre la responsabilidad de fiscalizar que tienen diversas instituciones públicas”.



A su vez, el parlamentario magallánico indicó que en la reunión se abordaron las múltiples investigaciones que han emanado por parte de la Contraloría General y Regional respecto al Gobierno Regional y otras reparticiones públicas, para ver cómo van avanzando estas investigaciones y los sumarios que van a determinar las responsabilidades individuales”.



Por último, Riquelme le transmitió a la Contralora las “buenas nuevas de que tenemos respecto del primer formalizado por el caso de Fundaciones en Magallanes, que fue causal de una denuncia que nosotros realizamos, de una investigación que realizó Contraloría y que finalmente terminó con la formalización realizada por Fiscalía Regional”.



