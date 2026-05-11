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11 de mayo de 2026

PORVENIR Y PUERTO WILLIAMS SE SUMAN A LA ATENCIÓN DE NEUROLOGÍA ADULTO POR TELEMEDICINA

Esta implementación fortalece la Red Asistencial de Magallanes, ofreciendo actualmente una alternativa eficiente al control presencial en el policlínico de neurología y en el mediano plazo, en otras especialidades.

teleconsulta

Una nueva oferta de atención en neurología adulta mediante telemedicina se materializó gracias a la gestión y articulación entre el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir y el Hospital Clínico de Magallanes. La tele consulta, inicialmente dirigidas a usuarios del hospital fueguino en lista de espera, permiten acceso a especialistas sin traslados a Punta Arenas.

Fernando Rojas, subdirector médico del establecimiento porvenireño, destacó el esfuerzo conjunto de varios meses con el hospital regional, explicando que, “las rondas de neurología están coordinadas para que ocurran una vez al mes vía atención telemática, entre nuestros médicos y los neurólogos del Hospital Clínico de Magallanes; esto conlleva la disminución de la lista de espera existente y da respuesta a una demanda muy anhelada por la población”, dijo.

Agregando el Dr. Rojas que, “de esta forma, evitamos el traslado de nuestros usuarios al Hospital de Clínico, evitando el tiempo que esto conlleva, la suspensión de traslado por condiciones climáticas u otros motivos, acercando aún más la atención de especialistas en nuestro hospital y esperamos contar con nuevas especialidades en el transcurso del año”.

Para el referente de telemedicina del Hospital Clínico, neurólogo Dr. Javier Gaete, este trabajo es sumamente positivo. “Comenzamos las atenciones de tele consulta de neurología adulto para pacientes en lista de espera del hospital de Porvenir y, posteriormente esperamos incorporar a pacientes que estén en control, acá en el hospital, ofreciéndoles esta tele consulta como una alternativa al control presencial en el policlínico de neurología del Hospital Clínico de Magallanes”.

Informando además el Dr. Gaete que, a contar de mayo, todos los hospitales de la red, accederán a atención de neurología adulto, mediante tele consulta. “Desde el mes de mayo, se incorpora a esta estrategia de tele consulta de neurología el hospital de Puerto Williams, de manera que desde este mes tendremos conectados a los 3 hospitales de la región a la estrategia de tele neurología. Y le vamos a poder ofrecer a la población de Puerto Natales, Puerto Williams y Porvenir la alternativa de tener una tele consulta de la especialidad como una alternativa al control presencial y eso además es muy importante, porque se trata de la primera especialidad que le da cobertura a la población de toda la región de Magallanes, en esta en esta estrategia”

Asimismo, el referente de telemedicina consignó que la telemedicina es una estrategia que beneficia directamente a los usuarios. “En el sistema privado, la tele consulta es una modalidad que está completamente incorporada como un sistema de atención, y la idea es que nuestro hospital también vaya en esa línea, de manera de que nuestros pacientes, particularmente la población que esté más alejada de Punta Arenas, pueda atenderse desde su ciudad, desde su hospital o incluso desde su domicilio y evitar lo que significa un traslado con Punta Arenas”, indicó el Dr. Gaete.

Consignar que esta implementación fortalece la Red Asistencial de Magallanes, ofreciendo actualmente una alternativa eficiente al control presencial en el policlínico de neurología y en el mediano plazo, en otras especialidades, alineándose con estándares modernos de atención médica y priorizando la comodidad y seguridad de los usuarios.

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