INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS REFUERZA TRABAJO COLABORATIVO EN SALUD EN MAGALLANES

Un proyecto de investigación en cuidados paliativos permitió fortalecer el trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Hospital Clínico Magallanes, a través del desarrollo de evidencia sobre la calidad de vida de pacientes atendidos en la región. El estudio fue liderado por estudiantes de la carrera de Enfermería, quienes evaluaron a usuarios de la unidad de cuidados paliativos, tanto oncológicos como universales.

Los resultados del trabajo fueron presentados en el Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI), instancia en la que participaron académicas y profesionales de la salud. El estudio evidenció una percepción positiva por parte de los pacientes respecto a la atención recibida, validando con datos objetivos una apreciación que ya existía en el ámbito clínico.

La iniciativa se enmarca en la integración docente asistencial, modelo que permite a los estudiantes vincularse directamente con el entorno clínico y aportar al desarrollo de conocimiento aplicado. Desde la academia se destacó que este tipo de experiencias contribuye a la formación profesional, al tiempo que genera insumos relevantes para mejorar la calidad de atención en salud.

Desde el ámbito hospitalario, profesionales de enfermería valoraron el aporte de la investigación, señalando que permitió conocer en profundidad la experiencia de los pacientes, incluyendo visitas domiciliarias y entrevistas. El trabajo también incorporó la visión de familiares y cuidadores, considerando el carácter multidisciplinario del programa de cuidados paliativos.

El estudio fue desarrollado por las estudiantes Libni Delgado, Yanina Kremer, Javiera Urrutia y Stefany López, quienes realizaron levantamiento de información durante 2025. Los resultados refuerzan la importancia de un enfoque integral en salud, donde el acompañamiento clínico y el entorno familiar cumplen un rol clave en la calidad de vida de los pacientes.

​

