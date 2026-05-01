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1 de mayo de 2026

COOPERATIVAS Y AUTORIDAD DE ECONOMÍA INICIAN AGENDA DE TRABAJO PARA FORTALECER EL SECTOR EN CHILE

​El encuentro entre la Asociación Nacional de Cooperativas y la División de Asociatividad y Cooperativas marca el inicio de una coordinación para impulsar el desarrollo del modelo cooperativo.

FOTO ANCCH DAES

La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile (ANCCh) sostuvo su primera reunión oficial con el nuevo jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) del Ministerio de Economía, Sebastián Espinosa, con el objetivo de iniciar una agenda de trabajo enfocada en fortalecer el desarrollo del cooperativismo en el país.

En la instancia, realizada en Santiago, la delegación de la ANCCh presentó su estructura y representación a nivel nacional, destacando su presencia territorial y una base que supera los 2 millones de socios. Además, puso a disposición de la autoridad la experiencia del sector para contribuir al diseño de políticas públicas orientadas a promover y fiscalizar el funcionamiento de las cooperativas.

Durante el encuentro, también se abordaron propuestas surgidas desde las bases del sector, orientadas a impulsar el crecimiento, la generación de empleo formal y el fortalecimiento del modelo cooperativo. En ese contexto, se destacó la importancia de mantener espacios de articulación entre el sector público y privado.

Por su parte, el jefe de la DAES señaló que uno de los focos de su gestión será potenciar el desarrollo del mundo cooperativo, promoviendo su profesionalización y consolidación como actor empresarial. Asimismo, enfatizó el rol del Estado en facilitar el desarrollo de estas organizaciones.

Desde la ANCCh valoraron la reunión como un espacio de diálogo y adelantaron que trabajarán en la elaboración de un documento con propuestas del sector, el que será presentado al Ministerio de Economía en las próximas etapas del proceso.



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