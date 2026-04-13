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13 de abril de 2026

HACIENDA, DEFENSA Y BIENES NACIONALES: LAS REUNIONES DEL GOBERNADOR FLIES CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL EN SANTIAGO

La segunda semana de abril tuvo como foco seguir avanzando en los diálogos con las autoridades del Gobierno Central recién asumidas, que tengan incidencia en el desarrollo de Magallanes y la Antártica Chilena.

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En Santiago, el Gobernador Regional Jorge Flies concretó una serie de reuniones con autoridades de diferentes carteras: la primera de ellas fue con una conocida: la Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot.

La máxima autoridad regional le planteó a la secretaria de Estado la necesidad de garantizar el suministro de agua potable en Puerto Williams, capital de la provincia Antártica. “Queremos avanzar hacia la construcción de una planta completa de tratamiento de agua potable con un estanque que brinde mayor autonomía”, sinceró Flies.

La propuesta del Gobernador es usar parte del terreno que la Universidad de Magallanes en el camino Río Róbalo, junto a la copa de agua, para erigir allí una planta de tratamiento con estanque de tres mil metros cúbicos.

El segundo tema abordado fue la construcción de la nueva Escuela de Suboficiales de Carabineros, en el sector de Río de los Ciervos, en Punta Arenas. El 10 de marzo pasado, el exministro de la cartera, Francisco Figueroa, firmó el decreto para la desafectación de un terreno de 21,84 hectáreas, el que era administrado por la Defensa Nacional de la Subsecretaría de Guerra. Ello permitió a Carabineros tramitar un permiso de ocupación anticipada.

Hacia el final del diálogo, el Gobernador planteó también la situación de “nuestras áreas protegidas, enfocándonos en la administración y la habilitación de los terrenos de botaderos que están en la zona de la senda de penetración de Vicuña – Yendegaia, los que, al mejorarlos ambientalmente, se podrían destinar a áreas como estacionamientos, instalaciones para Conaf, etcétera. Todo para potenciar el turismo en Magallanes”, contó.

La ministra Parot también supo de voz de Flies el estado de las cosas relativas al desarrollo productivo como el turismo, el hidrógeno verde y la salmonicultura.

Defensa

Aeropuertos, muelles y puertos, y las naves y aeronaves que los usarán. Ese fue el tema principal que el Gobernador Flies expuso al Ministro de Defensa, Fernando Barros; junto al subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez; el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar; y el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del Aire Hugo Rodríguez.

El nuevo secretario de Estado, junto a los subsecretarios, pudo conocer las inversiones del Gobierno Regional en materia de conectividad, además del rol de Magallanes en la política aeroespacial.

Flies relevó las capacidades espaciales en el ámbito privado, académico y de seguridad local. En esa línea, resumió el encuentro como “sumamente fructífero”.

Hacienda

La última reunión fue con el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. El tema fue el régimen franco de Magallanes.

En relación a lo anterior, el Gobernador advirtió, tras el encuentro, la satisfacción por la preparación del subsecretario y su equipo: la concesión de la zona franca vence en 2030.

Explicó Flies: “Tenemos que empezar un proceso, en acuerdo con el ministerio de Hacienda, para lo que va a ser la renovación, a través de una licitación o lo que estime conveniente la secretaría de Estado”. Por ello, siguió, “tenemos que partir inmediatamente iniciado el actual Gobierno”.

El segundo tema, relativo a la misma materia, fue la incorporación del terreno comprado a la Fuerza Aérea de Chile, que se encuentra colindante al actual terreno de zona franca. Dicho terreno se encuentra en toma de razón en Contraloría.

Por último, el Gobernador planteó la incorporación de servicios a la industria y el comercio en la zona franca.








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