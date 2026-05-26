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26 de mayo de 2026

MINISTERIO DE LAS CULTURAS ANUNCIA ACTIVIDADES PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO EN MAGALLANES

Los centenarios cipreses del camposanto puntarenense fueron el escenario escogido para anunciar la cartelera del Día del Patrimonio 2026 en la región. La cruzada busca relevar la historia compartida, desde el extremo austral hasta el norte del país.

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​Desde Punta Arenas, flanqueados por la imponente y solemne arquitectura del Cementerio Municipal Sara Braun, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, junto al subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, invitaron a celebrar una nueva versión del Día del Patrimonio Cultural, este sábado 30 y domingo 31 de mayo.

“Ya registramos más de 55 actividades en la Región de Magallanes para este fin de semana, e invitamos a seguir inscribiendo iniciativas hasta mañana, para alcanzar la mayor cobertura territorial posible y de esta forma ofrecer a la ciudadanía un abanico de posibilidades de entretención y conocimiento para esta gran fiesta ciudadana en torno a nuestra cultura y patrimonio. En esta región austral podremos disfrutar recorriendo la ciudad y visitando sus edificios más emblemáticos, pero también accediendo a una interesante parrilla con experiencias artísticas a inmateriales”, destacó el secretario de Estado.

En su primera visita oficial a la región, la autoridad optó por un genuino gesto de descentralización. Desde parajes australes, recordó que fue bajo este mismo cielo donde Gabriela Mistral forjó "Desolación", transformando la geografía austral en un patrimonio universal. El acto estuvo marcado por la apertura excepcional del mausoleo de la empresaria y filántropa letona Sara Braun (1862-1955), figura ineludible en la historia de Punta Arenas y Magallanes. Además, se abrió la capilla ardiente y las autoridades timbraron su pasaporte patrimonial.

A la jornada se sumaron la delegada presidencial regional, Ericka Farías, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, los seremis de las Culturas, Rodrigo Bravo y de Gobierno, Ángel Roa, y el director regional del Servicio del Patrimonio, Pablo Quercia.

El edil de Punta Arenas entregó parte de la programación que ofrecerá el municipio para esta celebración, donde destacan los recorridos por el cementerio Sara Braun, la apertura del Teatro Municipal, sus salas de ensayo y de vestuarios, y los recorridos a pie por la ciudad. “Quiero dar gracias por la visita del ministro de Cultura y subsecretario de Patrimonio porque Santiago no es Chile y esta es una señal muy potente de un país distinto. También aprovecho de llamar a nuestros vecinos que conozcan nuestra ciudad, conozcan la historia de sus edificios y sepan dónde ir y qué recomendarle a quienes nos visitan”, señaló Radonich.

Este hito inaugural refleja el espíritu de la edición 2026: volver a la raíz. La celebración retoma su nombre en singular, "Día del Patrimonio", apelando a encontrarnos en la historia y la identidad que compartimos como sociedad, alejándose de nociones fragmentadas. Con más de 3.060

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