Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de mayo de 2026

DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA Y SEREMI MOP INSPECCIONARON ESTADO DE CAMINOS EN SECTOR HUERTOS FAMILIARES Y COORDINAN MEDIDAS PARA MEJORAR CAMINO 2

​En Puerto Natales

caminohuertosfamiliares

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, junto al seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, realizaron ayer una visita inspectiva al sector de los Huertos Familiares de Puerto Natales, con el objetivo de revisar en terreno el estado de los caminos y abordar las inquietudes manifestadas por vecinas y vecinos, especialmente respecto al deterioro del Camino 2.


La visita se desarrolló en el contexto de las diversas preocupaciones realizadas por la comunidad debido a las complejas condiciones de transitabilidad que presenta actualmente esta vía, situación que se ha visto agravada por las intensas precipitaciones registradas durante las últimas semanas y el tránsito constante de vehículos de alto tonelaje.


En la instancia, las autoridades reiteraron que el Gobierno está preocupado por la situación que afecta a las familias del sector y trabajando de manera coordinada para entregar soluciones que permitan mejorar las condiciones del camino, considerando además las obras de infraestructura sanitaria que se ejecutan actualmente en el lugar.


El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, explicó que el Camino 2 es el único de los tres caminos del sector que no recibió previamente una carpeta de mejoramiento, debido a la superposición de contratos asociados a las obras que desarrolla la Dirección de Obras Hidráulicas.


“Tal como lo hemos señalado anteriormente y como también lo ha explicado el seremi, este es el único camino que no recibió una carpeta y por eso hoy presenta un mayor deterioro en comparación con los otros sectores. La empresa a cargo de las obras de la Dirección de Obras Hidráulicas se comprometió a realizar un reperfilado del camino durante este fin de semana, dependiendo de las condiciones climáticas. Posteriormente, una vez ejecutadas las obras definitivas de instalación de cañerías y arranques domiciliarios, la empresa deberá dejar el camino en buenas condiciones”, indicó la autoridad provincial.


Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, detalló que la Dirección Regional de Vialidad intervino anteriormente los Caminos 1 y 3 mediante trabajos de reperfilado y mejoramiento, mientras que el Camino 2 no fue intervenido debido a la ejecución simultánea de las obras de agua potable a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas.


“Hoy el Camino 2 se encuentra bajo la responsabilidad del contrato de agua potable, por lo tanto, será la Dirección de Obras Hidráulicas la que deberá ir reparándolo conforme avance la ejecución de las obras. En lo inmediato, está contemplado realizar un reperfilado entre domingo y lunes, siempre que mejoren las condiciones climáticas, ya que actualmente el camino se encuentra saturado de agua y una intervención inmediata podría empeorar aún más su estado”, explicó Marusic.


La autoridad regional agregó que estas obras buscan mejorar significativamente la calidad de vida de las familias del sector, destacando que se trata de proyectos emblemáticos que permitirán contar con mejores condiciones sanitarias y una mayor plusvalía para las propiedades de los vecinos.


Asimismo, se señaló que el tránsito permanente de camiones y maquinaria pesada genera un impacto importante sobre este tipo de caminos de ripio, especialmente en periodos de alta humedad y saturación de agua, afectando con mayor intensidad al Camino 2, que concentra un flujo más elevado de vehículos mayores y transporte público.


Finalmente, las autoridades reiteraron el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast con la comunidad de Huertos Familiares, asegurando que se continuará monitoreando la situación y coordinando acciones para avanzar en soluciones concretas que permitan mejorar la conectividad y seguridad vial del sector.

avancepuenterubens

UN 70% DE AVANCE PRESENTA NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MUNICIPIO Y TRANSPORTES RETOMAN PROYECTOS VIALES PENDIENTES PARA PUNTA ARENAS

Leer Más

​Las autoridades abordaron la sincronización de semáforos y futuras mejoras en movilidad urbana.

​Las autoridades abordaron la sincronización de semáforos y futuras mejoras en movilidad urbana.

REUNIÓN CON TRANSPORTES (1)
nuestrospodcast
caminohuertosfamiliares

DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA Y SEREMI MOP INSPECCIONARON ESTADO DE CAMINOS EN SECTOR HUERTOS FAMILIARES Y COORDINAN MEDIDAS PARA MEJORAR CAMINO 2

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Guillermo ruiz santana

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
caminohuertosfamiliares

DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA Y SEREMI MOP INSPECCIONARON ESTADO DE CAMINOS EN SECTOR HUERTOS FAMILIARES Y COORDINAN MEDIDAS PARA MEJORAR CAMINO 2

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
alcadelradonich

CONDUCCIÓN TEMERARIA DEJÓ MILLONARIOS DAÑOS EN PUNTA ARENAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES PONE EN DUDA EFECTOS DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL EN EL EMPLEO Y EL BOLSILLO DE LAS FAMILIAS

publicite aquí
publicite aqui