DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA Y SEREMI MOP INSPECCIONARON ESTADO DE CAMINOS EN SECTOR HUERTOS FAMILIARES Y COORDINAN MEDIDAS PARA MEJORAR CAMINO 2

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, junto al seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, realizaron ayer una visita inspectiva al sector de los Huertos Familiares de Puerto Natales, con el objetivo de revisar en terreno el estado de los caminos y abordar las inquietudes manifestadas por vecinas y vecinos, especialmente respecto al deterioro del Camino 2.

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La visita se desarrolló en el contexto de las diversas preocupaciones realizadas por la comunidad debido a las complejas condiciones de transitabilidad que presenta actualmente esta vía, situación que se ha visto agravada por las intensas precipitaciones registradas durante las últimas semanas y el tránsito constante de vehículos de alto tonelaje.

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En la instancia, las autoridades reiteraron que el Gobierno está preocupado por la situación que afecta a las familias del sector y trabajando de manera coordinada para entregar soluciones que permitan mejorar las condiciones del camino, considerando además las obras de infraestructura sanitaria que se ejecutan actualmente en el lugar.

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El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, explicó que el Camino 2 es el único de los tres caminos del sector que no recibió previamente una carpeta de mejoramiento, debido a la superposición de contratos asociados a las obras que desarrolla la Dirección de Obras Hidráulicas.

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“Tal como lo hemos señalado anteriormente y como también lo ha explicado el seremi, este es el único camino que no recibió una carpeta y por eso hoy presenta un mayor deterioro en comparación con los otros sectores. La empresa a cargo de las obras de la Dirección de Obras Hidráulicas se comprometió a realizar un reperfilado del camino durante este fin de semana, dependiendo de las condiciones climáticas. Posteriormente, una vez ejecutadas las obras definitivas de instalación de cañerías y arranques domiciliarios, la empresa deberá dejar el camino en buenas condiciones”, indicó la autoridad provincial.

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Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, detalló que la Dirección Regional de Vialidad intervino anteriormente los Caminos 1 y 3 mediante trabajos de reperfilado y mejoramiento, mientras que el Camino 2 no fue intervenido debido a la ejecución simultánea de las obras de agua potable a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas.

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“Hoy el Camino 2 se encuentra bajo la responsabilidad del contrato de agua potable, por lo tanto, será la Dirección de Obras Hidráulicas la que deberá ir reparándolo conforme avance la ejecución de las obras. En lo inmediato, está contemplado realizar un reperfilado entre domingo y lunes, siempre que mejoren las condiciones climáticas, ya que actualmente el camino se encuentra saturado de agua y una intervención inmediata podría empeorar aún más su estado”, explicó Marusic.

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La autoridad regional agregó que estas obras buscan mejorar significativamente la calidad de vida de las familias del sector, destacando que se trata de proyectos emblemáticos que permitirán contar con mejores condiciones sanitarias y una mayor plusvalía para las propiedades de los vecinos.





Asimismo, se señaló que el tránsito permanente de camiones y maquinaria pesada genera un impacto importante sobre este tipo de caminos de ripio, especialmente en periodos de alta humedad y saturación de agua, afectando con mayor intensidad al Camino 2, que concentra un flujo más elevado de vehículos mayores y transporte público.

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Finalmente, las autoridades reiteraron el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast con la comunidad de Huertos Familiares, asegurando que se continuará monitoreando la situación y coordinando acciones para avanzar en soluciones concretas que permitan mejorar la conectividad y seguridad vial del sector.