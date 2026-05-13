SECTOR SALUD REFUERZA PESQUISA TEMPRANA DE HIDATIDOSIS CON OPERATIVOS DE TAMIZAJE ECOGRÁFICO EN SAN GREGORIO Y TIMAUKEL

En el marco del Programa de Hidatidosis, la SEREMI de Salud en conjunto al Servicio de Salud Magallanes y las municipalidades de Timaukel y San Gregorio, realizaron recientemente operativos de tamizaje ecográfico dirigidos principalmente a población del lugar, y en especial a población vinculada al sector agropecuario.



Esta actividad contó también con el apoyo del Dr. Juan Pablo Rider, médico cirujano del Hospital Clínico Magallanes, y permitió dar continuidad a las acciones de pesquisa precoz de esta enfermedad en zonas rurales de la región. Durante las jornadas se realizaron exámenes de screening ecográfico abdominal a usuarios y usuarias de Punta Delgada, Pampa Guanaco y Cameron, con el objetivo de detectar de manera oportuna posibles casos sospechosos de hidatidosis, para ser derivados para confirmación diagnóstica y seguimiento especializado.



Este tipo de operativos son relevantes, considerando que la hidatidosis es una enfermedad silenciosa en sus etapas iniciales, lo que dificulta su detección temprana. La utilización de la ecografía como herramienta de tamizaje permite identificar lesiones compatibles en etapas tempranas de la enfermedad, contribuyendo a mejorar el pronóstico de las personas afectadas, con tratamientos menos invasivos.



La encargada de Gestión y Vigilancia Ambiental del Departamento de Salud Pública de la Seremi, Alejandra Manzanares, explicó: “Desde el año pasado venimos desarrollando jornadas de tamizaje ecográfico con el objetivo de pesquisar de forma temprana hidatidosis o quistes hidatídicos abdominales, específicamente en el hígado. Este año estas jornadas se han realizado en San Gregorio y también realizamos unas jornadas hace muy poco durante el mes de abril en Cameron y Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel. Fue una jornada que se desarrolló en dos días donde acudieron personas del sector, generalmente personas asociadas al trabajo en el campo. Este operativo se difundió ampliamente en la comuna”.



Agregó que la equinococosis quística/hidatidosis es una enfermedad estrechamente vinculada al trabajo rural, por lo que acercar estos operativos a zonas alejadas, permite facilitar el acceso a exámenes y realizar una detección temprana. Identificar los quistes en etapas iniciales hace que el tratamiento sea más oportuno, mientras que en fases avanzadas suele requerir cirugía, con mayores riesgos y costos tanto para el paciente como para el sistema de salud.



“Valoramos el trabajo coordinado con el Servicio de Salud Magallanes, el Hospital Clínico, los municipios y los equipos locales, ya que enfrentar la hidatidosis requiere un esfuerzo intersectorial y territorial permanente. Junto con la pesquisa, también estamos fortaleciendo la educación preventiva con la comunidad, promoviendo medidas como la desparasitación de perros y la correcta manipulación de vísceras, entre otras, con el objetivo de disminuir la transmisión de esta enfermedad”, señaló el Seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos.



En el marco de estos operativos, en paralelo se desarrollan acciones educativas orientadas a la comunidad, abordando el ciclo del parásito Echinococcus granulosus y las principales medidas de prevención. Entre ellas, se enfatiza la importancia de la desparasitación periódica de los perros, evitar su alimentación con vísceras crudas y resguardar las fuentes de agua y alimentos de posibles contaminaciones.



La hidatidosis es una enfermedad zoonótica que puede generar quistes, principalmente en órganos como el hígado y los pulmones, afectando tanto a personas adultas como a niños. Su transmisión está estrechamente vinculada a prácticas asociadas a la ganadería y la tenencia de animales, por lo que el trabajo intersectorial y territorial resulta clave para su control.



Desde la Autoridad Sanitaria destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia regional orientada a fortalecer el tamizaje, la educación y la prevención de la hidatidosis, especialmente en sectores rurales y de difícil acceso, donde el riesgo de exposición es mayor.



Asimismo, este tipo de operativos ya ha sido realizado a fines de 2025 en la comuna de Laguna Blanca y, durante el mes de mayo del presente año, se proyecta su realización en las comunas de Cabo de Hornos y Río Verde, dando continuidad a la cobertura territorial de estas intervenciones.

