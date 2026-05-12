RED ASISTENCIAL DE MAGALLANES IMPLEMENTA NUEVO PORTAL DE ACCESO REMOTO A IMÁGENES E INFORMES CLÍNICOS

Con el objetivo de fortalecer el acceso oportuno a la información clínica y mejorar la continuidad de la atención en salud, la Red Asistencial de Magallanes ha implementado un nuevo portal digital que permite a usuarios y equipos clínicos acceder de manera inmediata y remota a imágenes e informes de estudios de imagenología.



La iniciativa responde a la necesidad de garantizar un acceso ágil, seguro y trazable a la información diagnóstica, mediante un sistema integrado que optimiza la gestión clínica y apoya la toma de decisiones médicas, de acuerdo a lo informado por Andrés Oval, encargado de la Unidad de Proyectos e Innovación en Salud, y al que se puede acceder desde distintos dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, mediante sitio web: https://imagenes.saludmagallanes.cl



“Hemos incorporado nuevas herramientas digitales para la mejor entrega de información a nuestros usuarios. La nueva plataforma que está instalada en toda nuestra Red Asistencial permitirá una gestión ágil de las prestaciones y, además, un nuevo portal de imágenes con el cual podrán gestionar sus estudios y algunas herramientas administrativas como cambio de contraseña o elementos como compartir o imprimir sus informes, los cuales van a estar disponibles en un registro histórico”, indicó.



Asimismo, el profesional efectuó un llamado a la actualización de datos de la comunidad usuaria, a fin de tener una experiencia óptima en el uso de la herramienta. “Es importante que la comunidad pueda actualizar sus informaciones de contacto, sobre todo el correo electrónico, que será la herramienta de seguridad propia de cada usuario para poder acceder a todas estas prestaciones”, dijo el encargado Unidad de Proyectos e Innovación del Servicio de Salud Magallanes.



En cuanto a los equipos médicos y clínicos, la herramienta mejora la disponibilidad de información diagnóstica en tiempo real, centralizando el acceso a imágenes e informes en un entorno web único. Además, incorpora mecanismos de compartición controlada y trazabilidad de accesos, fortaleciendo la seguridad de la información y respaldando decisiones clínicas más rápidas y fundamentadas.



En este sentido, la supervisora de la Unidad de Imagenología del Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales, tecnóloga médica Ziva Estefó, señaló que, gracias a esta herramienta, “ahora los pacientes no necesitan llevar ni compartir sus exámenes cuando tengan controles médicos dentro de la red. Es decir, Hospital Clínico Magallanes, el Hospital de Puerto Natales y el CESFAM de Natales, ya que los profesionales de la red cuentan con un acceso directo para poder ver los resultados”.



Acceso con que de igual forma cuentan los profesionales de los distintos hospitales y establecimientos de APS de Magallanes.



A nivel de gestión asistencial, la implementación del portal contribuye a reducir la carga administrativa mediante herramientas de autogestión, tales como la creación de usuarios locales, actualización de datos de contacto y administración de mensajería desde un panel centralizado. Su integración con el sitio institucional y el cumplimiento de estándares de ciberseguridad refuerzan una experiencia coherente y segura para los usuarios, al tiempo que favorecen una coordinación más eficiente entre establecimientos de la red.



Consignar que el nuevo portal, más allá de la visualización de imágenes, se consolida como un canal estructurado de atención, coordinación y autogestión dentro del ecosistema institucional de salud en Magallanes, a fin de brindar mayor autonomía y acceso al usuario.



