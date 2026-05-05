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5 de mayo de 2026

PROGRAMA CARDIOVASCULAR REFUERZA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN MAGALLANES

Buenos días región.

enfermerassm

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la enfermera referente del Programa Cardiovascular, Romina Leiva, informó a la ciudadanía sobre la importancia del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV), una estrategia impulsada en la Atención Primaria de Salud (APS) que busca prevenir y controlar enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y el tabaquismo.

Durante la instancia, se destacó que este programa tiene como principal objetivo disminuir la incidencia de eventos graves como infartos y accidentes cerebrovasculares, además de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas. Para ello, el PSCV considera una atención integral e interdisciplinaria que incluye controles con médico, enfermera y nutricionista, junto con educación en hábitos saludables.

El programa está orientado a personas que presentan factores de riesgo cardiovascular, como presión arterial elevada, colesterol alto, diabetes, tabaquismo u obesidad. En este contexto, también se recordó que patologías como la hipertensión y la diabetes tipo 2 forman parte de las Garantías Explícitas en Salud (GES), lo que permite asegurar el acceso al programa una vez confirmado el diagnóstico.

Asimismo, se explicó que el PSCV funciona bajo un enfoque de riesgo, clasificando a los pacientes en niveles bajo, moderado o alto, lo que permite priorizar las atenciones y fortalecer el seguimiento clínico. Entre las prestaciones que entrega se encuentran la evaluación del riesgo cardiovascular, controles periódicos, entrega de medicamentos, consejería nutricional y monitoreo continuo por parte del equipo de salud.

Finalmente, se entregaron recomendaciones a los usuarios para optimizar su atención, como asistir con ropa cómoda que facilite las mediciones, llegar con anticipación a sus controles, llevar registros de salud y cumplir de manera rigurosa con los tratamientos indicados, incluyendo medicamentos o insulina en caso de ser necesario.

El Programa de Salud Cardiovascular cumple un rol fundamental en la detección precoz de enfermedades y se implementa principalmente en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) y en los departamentos de salud municipal, acercando la atención a la comunidad y fortaleciendo la prevención en el sistema público de salud.



PLACA PREVENCIÓN SUICIDIO

SECTOR SALUD INSTALA PLACA INFORMATIVA DE LÍNEA 4141 PARA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN PUNTA ARENAS

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