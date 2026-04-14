PROGRAMA PAI PR MIXTO BUSCA ACERCAR TRATAMIENTO GRATUITO A ADULTOS CON CONSUMO DE DROGAS EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Sebastián Quilodrán Oyarzo, terapeuta ocupacional, y Lidia González, TENS diurno, dieron a conocer a la comunidad el funcionamiento y alcances del Programa Ambulatorio Intensivo y Residencial para población adulta (CRAM), enfocado en personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas.

La instancia se enmarca en el plan comunicacional del Departamento de Salud Mental, cuyo objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del autocuidado, la prevención en salud mental y el acceso a tratamiento especializado para quienes enfrentan este tipo de problemáticas.

Durante la conversación, se destacó que el programa ambulatorio intensivo y residencial mixto (PAI PR Mixto) entrega atención integral, gratuita y oportuna a personas mayores de 18 años con consumo problemático de sustancias. Este dispositivo, que se ejecuta en Punta Arenas, está orientado a usuarios con diagnóstico de consumo perjudicial o dependencia, con un compromiso biopsicosocial de carácter moderado a severo.

El programa contempla dos modalidades de atención: una ambulatoria intensiva, basada en una intervención terapéutica estructurada y multidisciplinaria, y otra residencial, dirigida a personas que requieren un entorno protegido para iniciar su proceso de recuperación.

Actualmente, el CRAM cuenta con 14 usuarios activos en modalidad residencial y 6 en modalidad ambulatoria, cifras que reflejan la demanda existente por este tipo de prestaciones en la región. Asimismo, se informó que el programa es financiado mediante un convenio entre SENDA y el Servicio de Salud Magallanes, lo que permite que todas las atenciones sean completamente gratuitas para los usuarios.

Finalmente, los profesionales reiteraron la importancia de visibilizar estos espacios de apoyo, reforzando el llamado a la comunidad y a los funcionarios de salud a promover el acceso a tratamiento, especialmente en contextos donde el consumo de sustancias impacta de manera significativa la calidad de vida de las personas y sus entornos.





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