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27 de mayo de 2026

PROFUNDO PESAR POR FALLECIMIENTO DE JANETTE CONTRERAS SEPÚLVEDA, DESTACADA GESTORA CULTURAL QUE MARCÓ GENERACIONES EN MAGALLANES

Su legado en la promoción artística, la educación comunitaria y la identidad patagónica permanece vivo en cientos de proyectos y personas que acompañó.

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A los 53 años falleció Janette Contreras Sepúlveda, reconocida gestora cultural y directora de Casa Azul del Arte, cuya trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso con la promoción artística, la educación comunitaria y el fortalecimiento de la identidad regional en Magallanes.

Su partida genera pesar en el mundo cultural austral, donde durante décadas impulsó iniciativas enfocadas en democratizar el acceso al arte y generar espacios de encuentro para niños, jóvenes y adultos. Su trabajo trascendió la gestión de proyectos, convirtiéndose en una figura formadora y cercana para diversas generaciones de artistas locales.

La noticia fue confirmada por su familia, que destacó el cariño y reconocimiento que Janette cultivó a lo largo de su vida. Su hija, Vanessa, compartió un emotivo mensaje recordando el legado humano que deja su madre.

"Mi mami fue una mujer profundamente amada, querida y valorada. Su amor, entrega y recuerdos permanecerán siempre en nuestros corazones", expresó.

Desde distintos espacios culturales y comunitarios han surgido muestras de afecto y reconocimiento hacia quien fuera considerada una de las principales impulsoras de la cultura regional. Como directora de Casa Azul del Arte, lideró múltiples proyectos orientados a rescatar la identidad patagónica, acercar las expresiones artísticas a los barrios y fortalecer la participación ciudadana a través de la cultura.

Quienes trabajaron junto a ella la recuerdan como una mujer cercana, comprometida y perseverante, siempre disponible para articular redes entre organizaciones sociales, instituciones públicas y el mundo privado, convencida de que el acceso al arte debía ser un derecho y no un privilegio.

La familia Contreras Sepúlveda informó que el velatorio se realiza desde este miércoles 27 de mayo, a partir de las 09:30 horas, en la sede de la Junta de Vecinos ubicada en calle Patagona 2935, esquina Francisco Roux, en Punta Arenas, lugar hasta donde se espera lleguen familiares, amigos, artistas y representantes de distintas instituciones para despedirla.

Su funeral se desarrollará este 28 de mayo, jornada en la que la comunidad magallánica brindará el último adiós a una mujer cuyo trabajo dejó una huella profunda en la vida cultural y social del extremo austral del país.

Con su partida, Magallanes pierde a una gestora cultural, pero conserva el legado de una mujer que entendió el arte como herramienta de transformación, encuentro y construcción comunitaria.


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