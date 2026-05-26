PARTIDOS DE OPOSICIÓN EN MAGALLANES ACUSAN IMPROVISACIÓN Y SESGO IDEOLÓGICO DEL GOBIERNO DE KAST

Este lunes 25 de mayo, los partidos de oposición de la Región de Magallanes sostuvieron una reunión de coordinación política en la que manifestaron su preocupación y estado de alerta frente a las primeras decisiones y señales del gobierno de José Antonio Kast.



En el encuentro participaron representantes del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Liberal, quienes coincidieron en cuestionar duramente la conducción política del Ejecutivo, calificándola como improvisada, opaca y marcada por un fuerte sesgo ideológico.





Las colectividades apuntaron especialmente a la falta de respuestas concretas en materias de seguridad y migración, temas que fueron utilizados como eje central de campaña y respecto de los cuales —afirman— el gobierno no ha mostrado capacidad real de gestión ni medidas efectivas.





Asimismo, criticaron que mientras los problemas urgentes de la ciudadanía continúan sin solución, el Ejecutivo ha optado por impulsar una agenda económica “hecha a la medida de los sectores más privilegiados”, que debilita el rol del Estado y amenaza derechos sociales fundamentales como la salud, la educación y las pensiones.





Desde las dirigencias presentes señalaron que “no puede ser que las familias chilenas terminen pagando el costo de una gestión improvisada y de decisiones marcadas por sesgos ideológicos, mientras siguen sin resolverse los problemas reales y urgentes del país”.



Finalmente, los partidos de oposición reafirmaron que mantendrán una postura activa de fiscalización y advirtieron que el país requiere responsabilidad, conducción y soluciones concretas, no un gobierno sostenido únicamente en consignas y titulares.

