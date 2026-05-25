BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI CONMEMORÓ 57 AÑOS DE PRESENCIA ESTRATÉGICA EN EL CONTINENTE BLANCO

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

En un nuevo hito para la presencia nacional en el Continente Blanco, la Base Aérea Antártica Presidente Frei conmemoró 57 años desde su puesta en marcha, consolidándose como una de las principales plataformas estratégicas de Chile en la Antártica y un punto clave para el desarrollo de operaciones aéreas, apoyo científico y programas internacionales.

La ceremonia de aniversario se realizó el viernes 22 de mayo y fue encabezada por el Comandante de la Unidad, Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes, contando con la participación de representantes de la Armada de Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Instituto Antártico Chileno (INACH), además de integrantes de las bases Artigas de Uruguay, Bellingshausen de Rusia y Great Wall de China.

Durante la jornada se reconoció al personal que integra el Cuadro de Honor y se entregaron condecoraciones por 10 y 20 años de servicio, resaltando el compromiso y profesionalismo de quienes cumplen funciones en uno de los entornos más extremos del planeta.

En la instancia, el Comandante Reyes destacó que “estos 57 años reflejan el permanente compromiso de la Fuerza Aérea de Chile con la soberanía antártica y el apoyo a la ciencia y conectividad en el Continente Blanco. La Base Frei representa un punto estratégico fundamental para el desarrollo de operaciones aéreas y logísticas, además de ser un espacio de preparación y entrenamiento para nuestros Aviadores Militares en condiciones de extremo frío”.

La Base Aérea Antártica Presidente Frei ha sido escenario de importantes operaciones históricas, como “Estrella Polar” y “Glaciar Unión”, además de constituirse en un apoyo esencial para programas antárticos nacionales e internacionales.

La historia de esta unidad se remonta a la consolidación de la presencia institucional chilena en la Antártica tras la inauguración de las bases Presidente Gabriel González Videla, en 1951, y Presidente Pedro Aguirre Cerda, en 1955. Posteriormente, el establecimiento del Centro Meteorológico Antártico “Presidente Eduardo Frei” y la construcción de infraestructura de apoyo permitieron la creación de la Base Aérea Antártica Presidente Frei.

Actualmente, este complejo alberga, entre otras instalaciones, el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, operado por la DGAC, principal pista aérea de ese sector de la Península Antártica y uno de los centros logísticos más relevantes de Chile en el territorio antártico.

La dotación permanente de la Base Frei está compuesta por 37 personas, Oficiales, Personal del Cuadro Permanente y Personal Civil, quienes arribaron en noviembre de 2025 y permanecerán desplegadas durante un año, reafirmando el compromiso permanente de la Fuerza Aérea de Chile con la soberanía, conectividad y presencia nacional en la Antártica.