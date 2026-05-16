DESCUBREN NUEVA ESPECIE DE MICROORGANISMO EXTREMO EN UN VOLCÁN DE LA ANTÁRTICA

Un equipo de investigadoras de la Universidad de São Paulo (USP), en Brasil, descubrió una nueva especie de microorganismo extremo en Isla Decepción, territorio antártico conocido por su actividad volcánica. El hallazgo corresponde a una arquea, organismo unicelular capaz de sobrevivir en ambientes de altas temperaturas y condiciones extremas.

La investigación fue liderada por las doctoras Vivian Pellizari y Amanda Bendia, con apoyo del Instituto Serrapilheira. La nueva especie fue bautizada como Pyroantarcticum pellizari, en reconocimiento a la profesora Pellizari, quien encabezó el estudio científico.

Según detallaron las investigadoras, el microorganismo tiene la capacidad de vivir en aguas cercanas a los 100 grados Celsius y no requiere luz para sobrevivir, obteniendo energía a partir de compuestos químicos presentes en el entorno volcánico.

Para concretar el descubrimiento, el equipo realizó análisis de suelos en Isla Decepción y posteriormente procesó las muestras mediante técnicas avanzadas de secuenciación genética. Tras comparar la información con bases de datos científicas internacionales, confirmaron que se trataba de una especie no registrada previamente.

La principal hipótesis del estudio sostiene que estos microorganismos podrían permanecer inactivos durante largos períodos, desplazándose mediante corrientes oceánicas o atmosféricas hasta encontrar condiciones adecuadas para activarse y desarrollarse.

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Fuente: BBC Brasil