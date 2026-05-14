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14 de mayo de 2026

INIA DESTACA AVANCES EN PRODUCCIÓN DE PAPAS EN PROYECTO JUNTO AL GORE Y FIRMA CONVENIO ACADÉMICO PARA POTENCIAR EL AGRO REGIONAL

Buenos días región.

iniamagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carlos Furche Guajardo, junto a la directora regional de INIA Kampenaike, Claudia McLeod, dieron a conocer los avances que desarrolla la institución en Magallanes en materia de producción sustentable, innovación agrícola y fortalecimiento de la formación técnica e investigación aplicada.

Uno de los principales temas abordados fue la realización del Día de Campo “Cosecha de papas y elaboración de subproductos”, actividad impulsada por INIA Kampenaike en el marco del programa financiado por el Gobierno Regional “Transferencia, aplicación de técnicas y procesamiento para la sostenibilidad de la producción de papas en agricultores de Magallanes”.

La jornada reunió a más de 30 agricultores de Punta Arenas y Puerto Natales, además de autoridades como el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, quienes conocieron el trabajo que desarrolla INIA en el semillero regional de papa certificada.

Actualmente, el semillero contempla 5 hectáreas de cultivo y una cosecha proyectada superior a las 100 toneladas, proceso que se extenderá hasta el 16 de mayo. Según se informó, esta producción permitirá beneficiar a cerca de 500 pequeños agricultores de la región, quienes recibirán semilla certificada a partir de septiembre para establecer más de 20 hectáreas de cultivo, proyectando una producción anual superior a 500 toneladas de papa para consumo.

Durante la actividad también se presentaron iniciativas de innovación y generación de valor agregado a partir de la producción agrícola regional, buscando fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria en Magallanes mediante técnicas sostenibles y adaptadas a las condiciones climáticas del territorio.

En paralelo, las autoridades destacaron la firma de un convenio de colaboración entre INIA y Santo Tomás, acuerdo que busca fortalecer la formación técnica y la investigación aplicada en distintas áreas vinculadas al desarrollo agropecuario y ambiental.

El convenio contempla un marco de cooperación orientado a potenciar áreas relacionadas con agroecología, ganadería, manejo de praderas y cultivos, conservación de recursos genéticos, hongos y frutos silvestres, restauración ecológica, producción sustentable y adaptación al cambio climático, promoviendo además el trabajo conjunto entre investigadores, académicos y estudiantes.



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