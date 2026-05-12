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12 de mayo de 2026

“JUNTAS CRECEMOS”: CONTINÚAN ABIERTAS LAS POSTULACIONES PARA TALLER DE EMPRENDIMIENTO DE PRODEMU HASTA EL VIERNES 15 DE MAYO

Buenos días región.

prodemumagallanes

Durante la mañana de este martes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Ingrid Álvarez, directora regional de Prodemu, junto a María Ángela Vidal, gestora de formación y capacitación de la fundación, informaron sobre el proceso de postulación al taller “Juntas Crecemos”, iniciativa orientada a mujeres emprendedoras de la región.

Las representantes de Prodemu señalaron que las postulaciones estarán abiertas hasta el viernes 15 de mayo a las 18:00 horas, a través del sitio miportalemprendimiento.gob.cl, convocatoria dirigida a mujeres mayores de 18 años que tengan una idea de negocio y deseen fortalecer sus capacidades de emprendimiento y comercialización.

El proceso corresponde al primer llamado para mujeres que residan en las comunas de Natales, Cabo de Hornos y Punta Arenas, quienes podrán realizar el trámite de manera completamente online.

Desde la fundación destacaron que el taller busca entregar herramientas prácticas para potenciar iniciativas de negocio, fomentar la autonomía económica y generar espacios de aprendizaje colaborativo. Asimismo, recalcaron que los cupos son limitados y llamaron a las postulantes a revisar el estado de su inscripción para verificar que haya sido correctamente ingresada.



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