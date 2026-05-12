SEREMI DE HACIENDA INFORMA QUE NUEVA NÓMINA DEL BONO EMPART BENEFICIARÁ A 37 ADULTOS MAYORES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa Silva, informó sobre los avances en el proceso de pago del Bono EMPART destinado a jubilados del denominado 4% en la región.

La autoridad regional explicó que una nueva nómina de beneficiarios permitirá concretar el pago del beneficio a 37 adultos mayores de Magallanes, en el marco de la implementación de la Ley N°21.724, normativa que reconoce a ex imponentes de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares que realizaron cotizaciones en Magallanes entre 1958 y 1977.

Asimismo, Correa indicó que actualmente existen 182 casos que permanecen en etapa de apelación, antecedentes que continúan siendo revisados junto a equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y los organismos involucrados en el proceso administrativo.

Desde la Seremi de Hacienda señalaron que el objetivo es continuar agilizando las revisiones para avanzar en la entrega del beneficio a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la ley, permitiendo dar respuesta a adultos mayores que por años esperaron el reconocimiento de este bono previsional.





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