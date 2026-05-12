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12 de mayo de 2026

CLUB DEPORTIVO KOTAIX REALIZÓ CIERRE DE LA ESCUELA FORMATIVA DE PATINAJE Y HOCKEY HIELO FINANCIADA POR ENAP IMPULSA 2025

El pasado sábado 2 de mayo se realizó el cierre oficial del taller "Escuela Formativa de Patinaje y Hockey Hielo", iniciativa impulsada por el Club Deportivo Kotaix y cofinanciada por el fondo concursable ENAP Impulsa 2025, programa que aportó un financiamiento total de $4.922.000 para el desarrollo de esta importante iniciativa deportiva en la comuna de Punta Arenas.

hockeykotaix

El proyecto tuvo como principal objetivo ofrecer un programa formativo e inclusivo de hockey sobre hielo y hockey en línea, permitiendo que niños, niñas y jóvenes de la región pudieran acceder gratuitamente a deportes de invierno y disciplinas complementarias, fomentando el desarrollo de habilidades técnicas, motrices y valores fundamentales como la disciplina, el trabajo en equipo y la vida saludable.

Durante la ejecución del programa, más de 25 participantes fueron parte de entrenamientos semanales desarrollados tanto en la pista de hielo Zona Austral como en el gimnasio Verdemar, espacios donde se realizaron clases de hockey sobre hielo y hockey inline respectivamente. Los participantes fueron divididos según sus niveles de experiencia, permitiendo que quienes se iniciaban en la disciplina accedieran a una escuela básica de patinaje, mientras que los integrantes con experiencia previa fortalecieron técnicas específicas de hockey.

La iniciativa también destacó por su carácter inclusivo y comunitario, integrando el apoyo permanente de apoderados, voluntarios y miembros del Club Deportivo Kotaix, quienes colaboraron en tareas logísticas, traslado de implementos y difusión de las actividades. Asimismo, el club aportó equipamiento deportivo y el trabajo profesional de un Cientista Deportivo con certificación internacional en hockey sobre hielo, fortaleciendo la calidad técnica y pedagógica del proceso formativo.

Como actividad de cierre del programa, todos los participantes realizaron una muestra técnica donde exhibieron las habilidades y técnicas aprendidas durante la escuela formativa, actividad que contó con la presencia de padres, apoderados y representantes de ENAP Magallanes encargadas del seguimiento del programa, Sra. Susana Calixto y Adriana Quintanilla.

La secretaria del Club Deportivo Kotaix y coordinadora del proyecto, Karina Aguila Masle, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo deportivo regional:

"Este tipo de fondos concursables nos permitió alcanzar espacios deportivos para desarrollar nuestra disciplina y hacerla llegar a más niños y jóvenes de la región. Gracias a ello, durante enero y febrero de este año tuvimos clases completamente gratuitas para todos, brindando la posibilidad de que las familias pudieran acercarse al deporte en período de vacaciones".

Desde el Club Deportivo Kotaix señalaron además que esta experiencia permitió fortalecer las bases del hockey sobre hielo y hockey inline en Punta Arenas, proyectando futuras actividades formativas y deportivas que continúen promoviendo la práctica segura y permanente de estas disciplinas en la comunidad.

Invitación: La escuela continúa de forma autónoma por lo que se extiende la invitación a quienes quieran aprender una nueva disciplina contactar en rede social de instagram: kotaix.hockey

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