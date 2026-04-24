CAMPEÓN JORGE PÉREZ ÁLVAREZ REGRESA A PUNTA ARENAS PARA ENCABEZAR EXCLUSIVA MASTERCLASS DE JUDO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, se dieron a conocer detalles de la masterclass que impartirá el destacado judoka puntarenense Jorge Pérez Álvarez, medallista panamericano y campeón a nivel internacional, instancia que ya cuenta con sus inscripciones completamente cerradas.

La actividad se realizará este viernes 24 de abril en el Centro Elige Vivir Sano de Punta Arenas y ha generado gran interés entre la comunidad deportiva local, reflejado en la alta convocatoria alcanzada. La iniciativa es organizada por el Programa Promesas Chile, con el apoyo de los programas Crecer en Movimiento, Deporte de Participación Social y Deporte Competitivo del Instituto Nacional de Deportes (IND) Magallanes.

La masterclass está dirigida a judocas en etapa de formación y también a deportistas más avanzados. En la categoría infantil, se contemplaron 40 cupos para participantes entre 9 y 14 años, con requisito mínimo de 5 kyu. En tanto, la categoría juvenil y adulta dispuso de 50 cupos, completando rápidamente su capacidad.

La presencia de Jorge Pérez Álvarez representa una oportunidad única para los deportistas de la región, quienes podrán aprender directamente de un referente del judo nacional e internacional, fortaleciendo así el desarrollo de la disciplina en Magallanes.

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