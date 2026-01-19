CUATRO MEDALLAS PARA PUERTO NATALES EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DE KARATE SHOTOKAN JKA

El Dojo Jiyukan Puerto Natales, dirigido por la Sensei Rosana Asencio Álvarez, tuvo una destacada participación este fin de semana en el XX Encuentro Nacional de Karate Shotokan JKA “Cumbres de Puyehue 2026”, realizado en la comuna de Puyehue.

La actividad contempló, el día sábado, un Seminario Técnico impartido por el Shihan Jaime Agliati Valenzuela, 7° Dan JKA, instancia de perfeccionamiento que reunió a karatecas de distintos puntos del país. Posteriormente, el día domingo, se desarrolló el Torneo Nacional, donde los representantes natalinos obtuvieron excelentes resultados.

Sensei Rosana Asencio Álvarez consiguió el primer lugar en Kata Damas Avanzado +46 años, mientras que Mayra Oyarzo obtuvo el primer lugar en Kata Damas Avanzado 15–16 años. Por su parte, Emilia Soto alcanzó el tercer lugar en Kata Damas Avanzado 11–12 años y Rodrigo Tenorio logró el segundo lugar en Kata Varones Novicio 11–12 años.

Estos resultados reflejan el sólido trabajo formativo y técnico que desarrolla el Dojo Jiyukan Puerto Natales, enfrentándose a un alto nivel competitivo a nivel nacional, fuera de la región. De esta manera, el dojo deja en alto el nombre del karate local, representando con orgullo a la comuna de Puerto Natales y a la Región de Magallanes.





