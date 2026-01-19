Punta Arenas,
19 de enero de 2026

CUATRO MEDALLAS PARA PUERTO NATALES EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DE KARATE SHOTOKAN JKA

​Representantes del Dojo Jiyukan obtuvieron sobresalientes resultados en el torneo nacional realizado en la comuna de Puyehue.

karatenatales

El Dojo Jiyukan Puerto Natales, dirigido por la Sensei Rosana Asencio Álvarez, tuvo una destacada participación este fin de semana en el XX Encuentro Nacional de Karate Shotokan JKA “Cumbres de Puyehue 2026”, realizado en la comuna de Puyehue.

La actividad contempló, el día sábado, un Seminario Técnico impartido por el Shihan Jaime Agliati Valenzuela, 7° Dan JKA, instancia de perfeccionamiento que reunió a karatecas de distintos puntos del país. Posteriormente, el día domingo, se desarrolló el Torneo Nacional, donde los representantes natalinos obtuvieron excelentes resultados.

Sensei Rosana Asencio Álvarez consiguió el primer lugar en Kata Damas Avanzado +46 años, mientras que Mayra Oyarzo obtuvo el primer lugar en Kata Damas Avanzado 15–16 años. Por su parte, Emilia Soto alcanzó el tercer lugar en Kata Damas Avanzado 11–12 años y Rodrigo Tenorio logró el segundo lugar en Kata Varones Novicio 11–12 años.

Estos resultados reflejan el sólido trabajo formativo y técnico que desarrolla el Dojo Jiyukan Puerto Natales, enfrentándose a un alto nivel competitivo a nivel nacional, fuera de la región. De esta manera, el dojo deja en alto el nombre del karate local, representando con orgullo a la comuna de Puerto Natales y a la Región de Magallanes.



MÁS DE 200 MUJERES INTEGRAN SOCIAL RUN, COMUNIDAD QUE PROMUEVE VÍNCULOS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN PUNTA ARENAS

INCENDIOS: CIFRA DE FALLECIDOS SE MANTIENE EN 19 Y HAY MÁS DE 320 VIVIENDAS DESTRUIDAS

​En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.

​En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.

ANID FINANCIA LA SEGUNDA ETAPA DEL NODO LABORATORIO NATURAL ANTÁRTICO Y REFUERZA LA APUESTA DE CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTINENTE BLANCO

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

juzgadoletrasygarantiapuertonatales

TRIBUNAL DE PUERTO NATALES ORDENA A CORPORACIÓN MUNICIPAL PAGAR INDEMNIZACIÓN CONVENCIONAL A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN TRAS TRASPASO A SLEP

LA TRANSFORMACIÓN DE MAGALLANES Y EL DESARROLLO PROFESIONAL (COLUMNA)