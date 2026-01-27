PUNTA ARENAS FORTALECE EL TENIS LOCAL CON CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA ENTRENADORES

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del tenis en la comuna y aumentar la cantidad de entrenadores certificados, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Municipal de Deportes, junto al Magallanes Lawn Tennis Club (MLTC), desarrolló el Curso para Entrenadores Play Tenis, capacitación reconocida por la International Tennis Federation (ITF) y dictada por la Federación de Tenis de Chile.



La actividad se llevó a cabo entre el 22 y el 25 de enero, contemplando clases teóricas en modalidad online durante los dos primeros días y jornadas prácticas presenciales los días 24 y 25 de enero en dependencias del Magallanes Lawn Tennis Club.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el rol que cumple la Fundación Municipal de Deportes en la formación de técnicos locales. "Lo hemos hecho con varios deportes, como handball, atletismo, vóleibol y taekwondo, financiando la llegada de especialistas para capacitar a nuestros técnicos. Hoy lo hacemos con el tenis, en una comuna que cuenta con una cancha municipal muy activa y una escuela municipal de tenis. Era fundamental darle más musculatura a este deporte en la ciudad y capacitar a sus entrenadores", señaló la autoridad comunal, agradeciendo además a los 21 participantes que lograron su certificación.



Desde la Federación de Tenis de Chile, el instructor ITF Play Tenis, Alfredo Campos, valoró la realización de esta capacitación en el extremo sur del país. "Es la primera vez que dictamos este curso en Punta Arenas y nos vamos muy contentos. Hemos realizado alrededor de 20 capacitaciones a lo largo del país y llegar hasta acá es muy importante para nivelar conocimientos y cubrir prácticamente todas las regiones", indicó. Asimismo, explicó que el curso aborda nuevos métodos de enseñanza orientados a masificar el tenis, captar nuevos jugadores y fomentar la permanencia en el deporte.



Uno de los participantes, Braulio Mamani, proveniente de Arica, destacó el valor de la certificación. "Viajé desde Arica a Punta Arenas porque necesitaba hacer el curso lo antes posible. El clima es totalmente distinto, pero la certificación lo vale, era algo necesario para mí", comentó.



Por su parte, el encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, subrayó la importancia de descentralizar este tipo de instancias formativas. "Estas certificaciones generalmente se realizan en la zona central del país, por lo que traerlas de manera gratuita a Punta Arenas, con tutores de la federación, es muy relevante. Esperamos continuar con el próximo nivel ITF 1", afirmó. Además, destacó el trabajo integral que se ha desarrollado en torno al tenis local, sumando capacitación, infraestructura, como la cancha municipal de arcilla, clínicas, torneos y un fuerte trabajo colaborativo con el Magallanes Lawn Tennis Club.



