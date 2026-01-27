Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de enero de 2026

PUNTA ARENAS FORTALECE EL TENIS LOCAL CON CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA ENTRENADORES

La capacitación Play Tenis, reconocida por la ITF, permitió certificar a 21 participantes y busca impulsar el desarrollo del tenis en Punta Arenas.

PT 1

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del tenis en la comuna y aumentar la cantidad de entrenadores certificados, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Municipal de Deportes, junto al Magallanes Lawn Tennis Club (MLTC), desarrolló el Curso para Entrenadores Play Tenis, capacitación reconocida por la International Tennis Federation (ITF) y dictada por la Federación de Tenis de Chile.

 
La actividad se llevó a cabo entre el 22 y el 25 de enero, contemplando clases teóricas en modalidad online durante los dos primeros días y jornadas prácticas presenciales los días 24 y 25 de enero en dependencias del Magallanes Lawn Tennis Club.

 
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el rol que cumple la Fundación Municipal de Deportes en la formación de técnicos locales. "Lo hemos hecho con varios deportes, como handball, atletismo, vóleibol y taekwondo, financiando la llegada de especialistas para capacitar a nuestros técnicos. Hoy lo hacemos con el tenis, en una comuna que cuenta con una cancha municipal muy activa y una escuela municipal de tenis. Era fundamental darle más musculatura a este deporte en la ciudad y capacitar a sus entrenadores", señaló la autoridad comunal, agradeciendo además a los 21 participantes que lograron su certificación.

 
Desde la Federación de Tenis de Chile, el instructor ITF Play Tenis, Alfredo Campos, valoró la realización de esta capacitación en el extremo sur del país. "Es la primera vez que dictamos este curso en Punta Arenas y nos vamos muy contentos. Hemos realizado alrededor de 20 capacitaciones a lo largo del país y llegar hasta acá es muy importante para nivelar conocimientos y cubrir prácticamente todas las regiones", indicó. Asimismo, explicó que el curso aborda nuevos métodos de enseñanza orientados a masificar el tenis, captar nuevos jugadores y fomentar la permanencia en el deporte.

 
Uno de los participantes, Braulio Mamani, proveniente de Arica, destacó el valor de la certificación. "Viajé desde Arica a Punta Arenas porque necesitaba hacer el curso lo antes posible. El clima es totalmente distinto, pero la certificación lo vale, era algo necesario para mí", comentó.

 
Por su parte, el encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, subrayó la importancia de descentralizar este tipo de instancias formativas. "Estas certificaciones generalmente se realizan en la zona central del país, por lo que traerlas de manera gratuita a Punta Arenas, con tutores de la federación, es muy relevante. Esperamos continuar con el próximo nivel ITF 1", afirmó. Además, destacó el trabajo integral que se ha desarrollado en torno al tenis local, sumando capacitación, infraestructura, como la cancha municipal de arcilla, clínicas, torneos y un fuerte trabajo colaborativo con el Magallanes Lawn Tennis Club.

FB 2

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

Leer Más

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

expomagallanes2026
nuestrospodcast
PT 1

PUNTA ARENAS FORTALECE EL TENIS LOCAL CON CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA ENTRENADORES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
PT 1

PUNTA ARENAS FORTALECE EL TENIS LOCAL CON CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA ENTRENADORES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
dirproyectodialogosaustrales

DESDE MAGALLANES AL MUNDO: PROYECTO “DIÁLOGOS AUSTRALES” INICIA ESTANDARIZACIÓN TÉCNICA CON LA UC Y ANUNCIA COLABORACIÓN CON ROMA PARA ESTE AÑO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cientificaspecesantartica

CIENTÍFICAS ESTUDIAN EL IMPACTO DE LOS MICROPLÁSTICOS EN PECES DE LA ANTÁRTICA