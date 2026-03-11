CNE PUBLICÓ LAS BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS PARA PROCESO TARIFARIO DE GAS EN MAGALLANES

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó las Bases Técnicas y Administrativas Definitivas del Estudio de Costos para el tercer proceso de fijación de tarifas de los servicios de gas y afines en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, conforme a lo establecido en el artículo 40-M de la Ley de Servicios de Gas.

Este documento regula la licitación del estudio que permitirá determinar los criterios de dimensionamiento de las empresas, así como el plan de inversiones eficiente para el período tarifario, el cálculo del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) y la estimación de costos eficientes y el Valor Agregado de Distribución (VAD).

También aborda el cálculo del VNR de las instalaciones asociadas al servicio y las fórmulas de indexación aplicables durante la vigencia tarifaria.

Segpun indico el organismo regulador, esto es un paso clave para avanzar con transparencia y certeza regulatoria en un servicio fundamental para los hogares y actividades productivas de la zona más austral del país.

Fuente: electromineria.cl

