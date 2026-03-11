Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

CNE PUBLICÓ LAS BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS PARA PROCESO TARIFARIO DE GAS EN MAGALLANES

Regula la licitación del estudio que permitirá determinar los criterios de dimensionamiento de las empresas, entre otros aspectos.

gasmagallanes

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó las Bases Técnicas y Administrativas Definitivas del Estudio de Costos para el tercer proceso de fijación de tarifas de los servicios de gas y afines en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, conforme a lo establecido en el artículo 40-M de la Ley de Servicios de Gas.

Este documento regula la licitación del estudio que permitirá determinar los criterios de dimensionamiento de las empresas, así como el plan de inversiones eficiente para el período tarifario, el cálculo del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) y la estimación de costos eficientes y el Valor Agregado de Distribución (VAD).

También aborda el cálculo del VNR de las instalaciones asociadas al servicio y las fórmulas de indexación aplicables durante la vigencia tarifaria.

Segpun indico el organismo regulador, esto es un paso clave para avanzar con transparencia y certeza regulatoria en un servicio fundamental para los hogares y actividades productivas de la zona más austral del país.

Fuente: electromineria.cl 

DESAFECTACIÓN DE TERRENO FISCAL PERMITIRÁ A LA JUVENTUD DE MAGALLANES CONTAR CON UNA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

8mptowilliams

8M: INÉDITO ENCUENTRO REÚNE A ESTUDIANTES SECUNDARIAS CON MUJERES DESTACADAS DE PUERTO WILLIAMS

Senado - punta peuco

ENCUESTA CADEM REVELA AMPLIO RECHAZO CIUDADANO A PROYECTO DE CONMUTACIÓN DE PENAS PARA REOS MAYORES

