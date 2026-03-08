Punta Arenas,
8 de marzo de 2026

EN EL DÍA DE LA MUJER DESTACAN LEGADO DE PESCADORA QUE CONTRIBUYÓ A LA CREACIÓN DEL PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE

​La historia de Miguelina Oyarzún fue recordada por la organización Whale Sound Patagonia, destacando su aporte a la conservación marina en la región de Magallanes.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la organización Whale Sound Patagonia recordó el legado de la pescadora chilota Miguelina Oyarzún, quien durante más de dos décadas navegó las aguas del río Batchelor y colaboró con investigadores en el estudio de cetáceos en la región.

Oyarzún fue capitana de su propia embarcación, llamada “Gordi”, y durante más de 20 años recorrió una zona remota del archipiélago magallánico, donde estableció su hogar y desarrolló un profundo conocimiento del ecosistema local.

Según destacó la organización, su experiencia y constante observación del entorno fueron clave para recopilar información científica que permitió respaldar la creación del Parque Marino Francisco Coloane, una de las principales áreas protegidas para cetáceos en Chile.

Aunque Miguelina Oyarzún falleció en 2015, su historia continúa siendo recordada por quienes investigan y trabajan en la conservación del ecosistema marino en la zona.

En registros de entrevistas realizadas años atrás, la pescadora describía la riqueza natural del lugar que protegía con orgullo: “Las ballenas las veo dando vuelta la puntilla, las ballenas con sus guagüitas, veo las orcas río arriba; tengo el coipo, la nutria, los cisnes, los flamencos. Nadie puede ir a tomar nada de ahí porque yo los correteo”.

Desde Whale Sound Patagonia señalaron que su generosidad y conocimiento del mar permitieron generar información fundamental para proteger el área, dejando un legado que hoy beneficia a futuras generaciones.


DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: LA HISTORIA Y EL SIGNIFICADO DEL 8M

