5 de marzo de 2026

EXITOSO BALANCE DE BIBLIOVERANO 2026 EN BIBLIOTECA PÚBLICA N°47 DEL SERPAT

La Biblioteca Pública N°47 del Serpat, ubicada en Hornillas #42, Punta Arenas, permanece abierta de lunes a viernes entre 10:00 y 19:00 horas, y sábado de 10:00 a 14:00 horas.

Biblioverano_2026 (10)

Durante todos los viernes y sábados de febrero, la Biblioteca Pública N°47 del Serpat fue sitio de encuentro para los cuentacuentos "Cuentos en Kamishibai" e  "Iniciación de los Deportes Mentales". Precisamente esta última actividad de exploración lúdica, a cargo de Sebastián Montiel, tendrá próximamente una reunión final -en formato torneo- abierto a quienes estén interesados en participar.


Sebastián Montiel comenta que "hace años hice talleres en este espacio, ocupando el Auditorio, así es que volver fue bonito, porque es un buen punto de encuentro para quienes viven en el sector y se realiza una difusión bastante efectiva".


 Evaluó la experiencia como positiva, pues aunque siempre cuenta con un público fiel, también se acercaron personas nuevas a conocer estas disciplinas: "la idea es que participen personas de todas las edades, así es que invitamos a todos los interesados en conocer más sobre deportes mentales a venir a participar el sábado 14 de marzo, o bien a observar para aprender a jugar". Agregó que durante el mes de febrero, se abordaron seis de los diez juegos contemplados en un inicio: Gomoku, Kōnane, Awale, Backgamonn, Minishogi y Go. El encuentro de cierre de este ciclo de verano será en la fecha señalada, de 10:00 a 14:00 horas, gratuito y abierto a público de todas las edades.


También realizó un balance positivo de las actividades de Biblioverano la encargada de la Biblioteca Pública N°47 del Serpat, Fernanda Poblete, "ambas actividades tuvieron una excelente acogida de público, convocando en conjunto a alrededor de un centenar de personas". Adelantó que el Club de Lectura "Poderosas y Grandiosas" que se realizará a partir de este mes enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer también ha despertado gran interés.


 Agregó que "el objetivo de contar con un calendario permanente de actividades tiene como objetivo fomentar que la comunidad nos visite y conozca la colección de títulos disponibles en diversos formatos con la cual contamos". La Biblioteca Pública N°47 del Serpat, ubicada en Hornillas #42, Punta Arenas, permanece abierta de lunes a viernes entre 10:00 y 19:00 horas, y sábado de 10:00 a 14:00 horas.

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC ABORDA VISITA PRESIDENCIAL, EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DESAFÍOS DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

