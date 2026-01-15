ECONOMISTA MANUEL J. CORREA ANALIZA LOS “MIL AVANCES PARA CHILE” Y CUESTIONA EL BALANCE FINAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE BORIC

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva realizó un análisis político y económico del balance presentado por el Ejecutivo bajo el concepto “Mil avances para Chile”, iniciativa impulsada durante los últimos meses del gobierno del presidente Gabriel Boric.

Según planteó Correa, resulta legítimo que un gobierno realice un balance tras cuatro años de gestión, sin embargo, advirtió que los logros difundidos deben ser revisados con mayor profundidad. Al analizar la reforma de pensiones y el aumento de la PGU, reconoció que se alcanzó un acuerdo, pero sostuvo que el Ejecutivo omite que la creación de la PGU se originó en la administración anterior. Además, cuestionó los problemas de gestión asociados a miles de adultos mayores que aún no reciben el beneficio.

En materia de seguridad, el economista señaló que la creación del Ministerio de Seguridad y el fortalecimiento policial no formaban parte del proyecto original del gobierno, sino que respondieron —a su juicio— a un cambio forzado por la realidad y el escenario político posterior al plebiscito constitucional. Desde su perspectiva, este giro implicó mayor burocracia y una moderación del programa inicial tras el ingreso del socialismo democrático al núcleo del Ejecutivo.

Respecto a salud, transporte y crecimiento económico, Correa fue crítico al señalar que persiste una crisis estructural en el sistema sanitario, con alta deuda hospitalaria y problemas de abastecimiento que, afirmó, deberá enfrentar la próxima administración. En transporte, cuestionó la implementación de buses eléctricos en regiones como Magallanes, considerando la matriz energética local y la priorización del gasto público. Sobre crecimiento, valoró la ley de permisos sectoriales como un avance tardío y limitado, insistiendo en que la principal tarea pendiente es reducir la burocracia para reactivar la inversión.

Finalmente, al referirse al mercado laboral, el economista sostuvo que medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del sueldo mínimo han tenido efectos negativos en productividad, empleo e informalidad. Si bien reconoció avances en políticas como la construcción de viviendas y la reducción de la pobreza medida por la CASEN, advirtió que muchos proyectos son de arrastre y que la desigualdad no muestra mejoras significativas. En su balance personal, Correa concluyó que el gobierno registró avances puntuales, pero que el resultado final fue “menos malo de lo esperado”, sin constituir —a su juicio— una gestión exitosa.



