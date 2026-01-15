Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de enero de 2026

ECONOMISTA MANUEL J. CORREA ANALIZA LOS “MIL AVANCES PARA CHILE” Y CUESTIONA EL BALANCE FINAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE BORIC

Buenos días Región

Manuel José Correa Silva 15 de enero

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva realizó un análisis político y económico del balance presentado por el Ejecutivo bajo el concepto “Mil avances para Chile”, iniciativa impulsada durante los últimos meses del gobierno del presidente Gabriel Boric.

Según planteó Correa, resulta legítimo que un gobierno realice un balance tras cuatro años de gestión, sin embargo, advirtió que los logros difundidos deben ser revisados con mayor profundidad. Al analizar la reforma de pensiones y el aumento de la PGU, reconoció que se alcanzó un acuerdo, pero sostuvo que el Ejecutivo omite que la creación de la PGU se originó en la administración anterior. Además, cuestionó los problemas de gestión asociados a miles de adultos mayores que aún no reciben el beneficio.

En materia de seguridad, el economista señaló que la creación del Ministerio de Seguridad y el fortalecimiento policial no formaban parte del proyecto original del gobierno, sino que respondieron —a su juicio— a un cambio forzado por la realidad y el escenario político posterior al plebiscito constitucional. Desde su perspectiva, este giro implicó mayor burocracia y una moderación del programa inicial tras el ingreso del socialismo democrático al núcleo del Ejecutivo.

Respecto a salud, transporte y crecimiento económico, Correa fue crítico al señalar que persiste una crisis estructural en el sistema sanitario, con alta deuda hospitalaria y problemas de abastecimiento que, afirmó, deberá enfrentar la próxima administración. En transporte, cuestionó la implementación de buses eléctricos en regiones como Magallanes, considerando la matriz energética local y la priorización del gasto público. Sobre crecimiento, valoró la ley de permisos sectoriales como un avance tardío y limitado, insistiendo en que la principal tarea pendiente es reducir la burocracia para reactivar la inversión.

Finalmente, al referirse al mercado laboral, el economista sostuvo que medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del sueldo mínimo han tenido efectos negativos en productividad, empleo e informalidad. Si bien reconoció avances en políticas como la construcción de viviendas y la reducción de la pobreza medida por la CASEN, advirtió que muchos proyectos son de arrastre y que la desigualdad no muestra mejoras significativas. En su balance personal, Correa concluyó que el gobierno registró avances puntuales, pero que el resultado final fue “menos malo de lo esperado”, sin constituir —a su juicio— una gestión exitosa.


Veronica Yañez, Directora Regional Servicio de Salud

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PROYECTA INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS HASTA 2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

Leer Más

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

MINVU - Costaneras Natales_aérea
nuestrospodcast
torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
kingsleague_1768516296_3810913368648296560_64646747472

CHILE AVANZA A LA FINAL Y PONE LOS OJOS EN LA KINGS LEAGUE: QUÉ ES Y POR QUÉ ESTÁ REVOLUCIONANDO EL FÚTBOL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
dirconafmagallanes

CONAF MAGALLANES INFORMA MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN PARQUE NACIONAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Dona Sangre

BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250