MAGALLANES PREPARA OBRAS VIALES POR INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE

El seremi de Obras Públicas de Magallanes, José Luis Hernández, abordó en el programa Aquí Hidrógeno Verde el balance a un año del acuerdo entre el MOP y el gremio H2V Magallanes para impulsar el desarrollo de la industria en la región. La autoridad destacó que el ministerio se puso “a disposición del desarrollo de Magallanes”, entendiendo que el hidrógeno verde es una de las líneas estratégicas que avanzan en el territorio, aunque con ritmos distintos.

Hernández valoró la conformación de una mesa público-privada entre el MOP y la industria, instancia que según explicó ha permitido trabajar durante varios meses en infraestructura habilitante. El objetivo es anticipar las necesidades logísticas que requerirán los megaproyectos, como el traslado de carga sobredimensionada desde puntos como Muelle Mardones o Bahía Laredo hacia sectores de instalación de parques eólicos, entre ellos Kon Aiken y San Gregorio.

Dentro de las obras proyectadas, el seremi subrayó el avance en el diseño de la doble vía de la Ruta 9, entre el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y Gobernador Phillipi, una iniciativa largamente anhelada por la comunidad. Si bien esta obra no está enfocada exclusivamente en la industria del hidrógeno verde, sí permitirá mitigar el impacto vial que podría generar su instalación, además de mejorar la seguridad en una de las principales rutas de la región.

En paralelo, la Ruta 255 también está siendo objeto de estudios para definir eventuales ensanches o dobles vías. En el corto plazo, se proyecta la construcción de bermas pavimentadas de hasta 1,5 metros por lado, ampliando el ancho de la calzada para facilitar el tránsito de cargas especiales sin interrumpir la circulación habitual. Asimismo, se contemplan bahías de estacionamiento para los denominados “trenes de carga”, con el fin de mantener la fluidez del tránsito.

El seremi también destacó avances concretos, como el convenio entre la Dirección de Vialidad y una empresa del sector para que, mediante inversión privada, se hagan cargo de la conservación y mejoramiento de caminos interiores como las rutas Y-904 y Y-905 en San Gregorio. Además, explicó que el trabajo anticipado en permisos ambientales sectoriales busca reducir observaciones una vez que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación Ambiental, acortando así los plazos.

Respecto a la denominada “permisología”, Hernández sostuvo que puede interpretarse tanto como una traba como una herramienta de resguardo ambiental. Afirmó que el Estado enfrenta el desafío de abordar estos proyectos con el mismo personal disponible, pese al aumento en la carga de trabajo, y adelantó que se está preparando un estudio para identificar brechas en infraestructura vial, portuaria y social. “Las obras no solo apuntan al hidrógeno verde, sino al desarrollo transversal de la región, beneficiando también al turismo, la ganadería y la pesca”, concluyó.