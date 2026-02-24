Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

CLUB DE MONTAÑA D’AGOSTINI ABRE INSCRIPCIONES 2026 PARA NUEVOS SOCIOS EN PUNTA ARENAS

​La convocatoria estará disponible hasta el 1 de marzo y contempla talleres obligatorios de formación en montaña.

Club de Montaña

El Club de Montaña D’Agostini abrió oficialmente su proceso de inscripción 2026 para nuevos socios y socias en Punta Arenas, invitando a personas interesadas en el montañismo, senderismo, escalada y kayak a integrarse a su comunidad.

Las postulaciones estarán abiertas hasta las 22:00 horas del domingo 1 de marzo de 2026 y se realizan exclusivamente a través del formulario disponible en el sitio web www.cmdagostini.cl y en su cuenta de Instagram @cm_d_agostini.

El proceso contempla cuatro talleres obligatorios de inducción y nivelación, orientados a entregar herramientas básicas para desenvolverse en la montaña de manera segura, responsable y consciente. Los valores de postulación —que cubren el proceso formativo— también se encuentran detallados en la página oficial del club.

El Club de Montaña D’Agostini, activo en Punta Arenas y la Región de Magallanes desde 2014, promueve la formación técnica, el respeto por el entorno natural y cultural, y el acceso seguro a las áreas naturales y silvestres del territorio austral.

Desde la organización señalaron que quienes tengan dudas o consultas pueden escribir al correo [email protected], reforzando la invitación a sumarse a una comunidad que fomenta la práctica deportiva responsable en uno de los entornos más privilegiados del sur de Chile.


Club de Montaña

CLUB DE MONTAÑA D’AGOSTINI ABRE INSCRIPCIONES 2026 PARA NUEVOS SOCIOS EN PUNTA ARENAS

