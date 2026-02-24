CLUB DE MONTAÑA D’AGOSTINI ABRE INSCRIPCIONES 2026 PARA NUEVOS SOCIOS EN PUNTA ARENAS

El Club de Montaña D’Agostini abrió oficialmente su proceso de inscripción 2026 para nuevos socios y socias en Punta Arenas, invitando a personas interesadas en el montañismo, senderismo, escalada y kayak a integrarse a su comunidad.

Las postulaciones estarán abiertas hasta las 22:00 horas del domingo 1 de marzo de 2026 y se realizan exclusivamente a través del formulario disponible en el sitio web www.cmdagostini.cl y en su cuenta de Instagram @cm_d_agostini.

El proceso contempla cuatro talleres obligatorios de inducción y nivelación, orientados a entregar herramientas básicas para desenvolverse en la montaña de manera segura, responsable y consciente. Los valores de postulación —que cubren el proceso formativo— también se encuentran detallados en la página oficial del club.

El Club de Montaña D’Agostini, activo en Punta Arenas y la Región de Magallanes desde 2014, promueve la formación técnica, el respeto por el entorno natural y cultural, y el acceso seguro a las áreas naturales y silvestres del territorio austral.

Desde la organización señalaron que quienes tengan dudas o consultas pueden escribir al correo [email protected] , reforzando la invitación a sumarse a una comunidad que fomenta la práctica deportiva responsable en uno de los entornos más privilegiados del sur de Chile.

