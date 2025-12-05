5 de diciembre de 2025
50 GOLFISTAS DISPUTARÁN LA 34° VERSIÓN DEL ABIERTO MAGALLANES
Del 5 al 7 de diciembre en la cancha del Club Naval de Campo Río de los Ciervos.
Ya está todo listo para la realización de uno de los torneos más tradicionales y extremos del sur de Chile, el Abierto de Magallanes, campeonato que se disputará los días 05, 06 y 07 de diciembre en la cancha del Club Naval de Campo Río de los Ciervos y que convocará a 50 golfistas del país y del extranjero.
El capitán de El Magallanes Golf Club, Javier Ibarra, comentó que junto a la Rama de Golf del Club Naval Río de los Ciervos han organizado esta versión 34° del Abierto de Magallanes para que los golfistas compitan en el formato Stroke Play, es decir, 54 hoyos para categorías Varones A y B y 36 hoyos para Varones Senior y Damas.
Además, Ibarra señaló que ésta es una actividad para todos los socios, golfistas, familiares y amigos del Club.
"Los golfistas se encontrarán con una cancha en excelentes condiciones, en un escenario reconocido por sus condiciones únicas y que los desafía a dar sus mejores golpes. Como nueva directiva hemos organizado este torneo con mucho tiempo, para que todos disfruten en un ambiente grato y de camaradería, que es lo que siempre ha caracterizado al Club", aseguró.
Las actividades oficiales incluyen un Vino de Honor este jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas, y la ceremonia de Premiación se llevará a cabo el domingo 7 a las 19:30 horas en el Club House del Magallanes Golf Club.
El torneo contará con premios para Ganador General Gross, además de distinciones Gross y Neto por categoría, junto a premios especiales como Longest Drive, Straightest Drive y Best Approach.
El Abierto de Magallanes 2025, que es auspiciado en esta oportunidad por TABSA y Seguros Generales UNNIO, sigue consolidándose como un evento deportivo de alto nivel en la Patagonia, con impacto regional y nacional.
CORMUPA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES TRAS CHOQUE QUE DEJÓ SIN FUNCIONAMIENTO AL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS
El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.
