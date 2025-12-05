Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

50 GOLFISTAS DISPUTARÁN LA 34° VERSIÓN DEL ABIERTO MAGALLANES

​Del 5 al 7 de diciembre en la cancha del Club Naval de Campo Río de los Ciervos.

Trofeodeltorneo

​Ya está todo listo para la realización de uno de los torneos más tradicionales y extremos del sur de Chile, el Abierto de Magallanes, campeonato que se disputará los días 05, 06 y 07 de diciembre en la cancha del Club Naval de Campo Río de los Ciervos y que convocará a 50 golfistas del país y del extranjero.

El capitán de El Magallanes Golf Club, Javier Ibarra, comentó que junto a la Rama de Golf del Club Naval Río de los Ciervos han organizado esta versión 34° del Abierto de Magallanes para que los golfistas compitan en el formato Stroke Play, es decir, 54 hoyos para categorías Varones A y B y 36 hoyos para Varones Senior y Damas.

Además, Ibarra señaló que ésta es una actividad para todos los socios, golfistas, familiares y amigos del Club.
"Los golfistas se encontrarán con una cancha en excelentes condiciones, en un escenario reconocido por sus condiciones únicas y que los desafía a dar sus mejores golpes. Como nueva directiva hemos organizado este torneo con mucho tiempo, para que todos disfruten en un ambiente grato y de camaradería, que es lo que siempre ha caracterizado al Club", aseguró.
Las actividades oficiales incluyen un Vino de Honor este jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas, y la ceremonia de Premiación se llevará a cabo el domingo 7 a las 19:30 horas en el Club House del Magallanes Golf Club.

El torneo contará con premios para Ganador General Gross, además de distinciones Gross y Neto por categoría, junto a premios especiales como Longest Drive, Straightest Drive y Best Approach.

El Abierto de Magallanes 2025, que es auspiciado en esta oportunidad por TABSA y Seguros Generales UNNIO, sigue consolidándose como un evento deportivo de alto nivel en la Patagonia, con impacto regional y nacional.

GENERANDO COMUNIDAD A TRAVÉS DE INICIATIVAS FINANCIADAS POR SALUD MAGALLANES

CORMUPA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES TRAS CHOQUE QUE DEJÓ SIN FUNCIONAMIENTO AL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEREMI DE HACIENDA Y SEREMI DE LAS CULTURAS VISITAN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL LEÓN HUMBERTO SEGUEL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NEMA Y CUATRO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA FORMAR TALENTO EN NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES