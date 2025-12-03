Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

ESE JUEVES Y VIERNES REGRESA EL TRADICIONAL FESTIVAL FOLCLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA

​La cita es el jueves y viernes, a partir de las 15 horas, en el gimnasio del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera donde se desplegará el escenario para la competencia y show dispuestos para el público que asista.

slepfestival

​En dos jornadas, de 15 a 18 horas, se va a celebrar el jueves 4 y viernes 5 una nueva versión del tradicional certamen musical que reúne todo el talento de los estudiantes, y la dedicación de sus profesores, en torno a las manifestaciones de la música folclórica.

El Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia vuelve este año con su esencia competitiva para premiar las mejores presentaciones en las tres categorías que se presentarán sobre el escenario. El año pasado el evento tuvo carácter de encuentro artístico, coincidiendo con el primer año del traspaso de la educación pública al nuevo sostenedor que asumió el compromiso de proyectar el festival en el tiempo, asegurando su continuidad.

En la organización del certamen musical participan el Servicio Local de Educación Pública Magallanes, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, la Universidad de Magallanes y la Agrupación de Profesores de Música de Magallanes.

El Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera, indicó que la convocatoria “nace con el propósito de relevar los talentos musicales estudiantiles de nuestra región, otorgarles el lugar que se merecen en un escenario que -históricamente- ha impulsado a niños, niñas y jóvenes, quienes con el paso del tiempo se convirtieron en figuras artísticas de renombre regional, nacional e internacional, inclusive, como el caso de los hermanos Javier y Karina Contreras, que en su edad escolar fueron parte de este certamen. Como gobierno del Presidente Gabriel Boric sabemos el enorme valor de este festival, que considerando sus orígenes y naturaleza, se erige como el más importante del cono sur austral a nivel estudiantil”.

La cita es el jueves y viernes, a partir de las 15 horas, en el gimnasio del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera donde se desplegará el escenario para la competencia y show dispuestos para el público que asista.


JOVEN EN REINSERCIÓN SOCIAL RINDIÓ LA PRUEBA PAES 2025 EN CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

​ A cinco años del cierre de la mesa "Punta Arenas: la Ciudad que Queremos", la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes y Corporación Ciudades se reunieron con el Gobernador Regional, Jorge Flies, y la alcaldesa (s) de Punta Arenas, Claudia Casas, para retomar el diálogo y concretar una visión compartida de desarrollo urbano a través del nuevo Plan Regulador Comunal.

A cinco años del cierre de la mesa "Punta Arenas: la Ciudad que Queremos", la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes y Corporación Ciudades se reunieron con el Gobernador Regional, Jorge Flies, y la alcaldesa (s) de Punta Arenas, Claudia Casas, para retomar el diálogo y concretar una visión compartida de desarrollo urbano a través del nuevo Plan Regulador Comunal.

