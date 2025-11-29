Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de noviembre de 2025

OFERTA ACADÉMICA Y VÍNCULO TERRITORIAL: CFT MAGALLANES SE HIZO PRESENTE EN ENCUENTRO EDUCATIVO DE HIDRÓGENO VERDE

​3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

cft

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, el Centro de Formación Técnica de Magallanes estuvo presente a través de la participación de Carla Tuyan, quien valoró profundamente la invitación y el espacio de diálogo que ofrece este encuentro formativo.

Es un placer que nos hayan invitado nuevamente a estar presentes en esta muestra que se ajusta muy en relación a la oferta académica que nosotros tenemos acá en la región de Magallanes”, señaló Tuyan, destacando que la institución mantiene una estrecha vinculación con las temáticas energéticas que hoy impulsan el desarrollo regional.

En ese contexto, subrayó la pertinencia de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Energía y Eficiencia Energética, impartida en la sede de Porvenir, al señalar que “las temáticas que se han tocado el día de hoy son de alta relevancia para la formación de profesionales y técnicos de nivel superior en materias tan relevantes como es la energía, H2V y todas estas materias que tienen mucha relevancia para esta región en lo particular”.

La representante del CFT Magallanes también invitó a la comunidad a conocer de cerca la diversidad de alternativas académicas disponibles: “Podrán conocer la oferta académica que nosotros tenemos actualmente de forma presencial en nuestra sede en Porvenir. Contamos con 9 carreras que se imparten de forma presencial en Porvenir en jornada vespertina, todas las carreras técnicas de nivel superior con una duración de 5 semestres”.

A ello se suma la alternativa de formación semipresencial que se desarrolla en Punta Arenas, donde el CFT dicta las carreras de Técnico de Nivel Superior en Administración Pública y Técnico de Nivel Superior en Administración de Sistemas Logísticos, modalidad que, según detalló, “es 70% clases online y 30% clases presenciales, que es en el fondo un sábado al mes”.

Tuyan destacó además la importancia de participar en instancias como esta feria educativa, pues permiten fortalecer el rol del CFT en el ecosistema formativo regional: “Este tipo de encuentros nos permiten conocer las necesidades del entorno para ir haciendo ajustes en nuestras mallas curriculares, en nuestros planes de estudio, para ir dando respuesta a lo que el entorno nos va solicitando en la formación de nuestros estudiantes”.

La presencia del CFT Magallanes en la feria reafirma su compromiso con la educación técnico-profesional vinculada a la energía, la innovación y las exigencias del desarrollo sostenible en Magallanes.


cft

OFERTA ACADÉMICA Y VÍNCULO TERRITORIAL: CFT MAGALLANES SE HIZO PRESENTE EN ENCUENTRO EDUCATIVO DE HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Leer Más

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


V CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA (8)
nuestrospodcast
J

CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
foto sur

DIRECTORES DE SEGURIDAD DE MUNICIPIOS DESTACAN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA NACIONAL EN CONTROL DE LA DELINCUENCIA

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
V CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA (8)

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
pdtecesfampuq

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”

comiteh2v