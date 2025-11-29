OFERTA ACADÉMICA Y VÍNCULO TERRITORIAL: CFT MAGALLANES SE HIZO PRESENTE EN ENCUENTRO EDUCATIVO DE HIDRÓGENO VERDE

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, el Centro de Formación Técnica de Magallanes estuvo presente a través de la participación de Carla Tuyan, quien valoró profundamente la invitación y el espacio de diálogo que ofrece este encuentro formativo.

“Es un placer que nos hayan invitado nuevamente a estar presentes en esta muestra que se ajusta muy en relación a la oferta académica que nosotros tenemos acá en la región de Magallanes”, señaló Tuyan, destacando que la institución mantiene una estrecha vinculación con las temáticas energéticas que hoy impulsan el desarrollo regional.

En ese contexto, subrayó la pertinencia de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Energía y Eficiencia Energética, impartida en la sede de Porvenir, al señalar que “las temáticas que se han tocado el día de hoy son de alta relevancia para la formación de profesionales y técnicos de nivel superior en materias tan relevantes como es la energía, H2V y todas estas materias que tienen mucha relevancia para esta región en lo particular”.

La representante del CFT Magallanes también invitó a la comunidad a conocer de cerca la diversidad de alternativas académicas disponibles: “Podrán conocer la oferta académica que nosotros tenemos actualmente de forma presencial en nuestra sede en Porvenir. Contamos con 9 carreras que se imparten de forma presencial en Porvenir en jornada vespertina, todas las carreras técnicas de nivel superior con una duración de 5 semestres”.

A ello se suma la alternativa de formación semipresencial que se desarrolla en Punta Arenas, donde el CFT dicta las carreras de Técnico de Nivel Superior en Administración Pública y Técnico de Nivel Superior en Administración de Sistemas Logísticos, modalidad que, según detalló, “es 70% clases online y 30% clases presenciales, que es en el fondo un sábado al mes”.

Tuyan destacó además la importancia de participar en instancias como esta feria educativa, pues permiten fortalecer el rol del CFT en el ecosistema formativo regional: “Este tipo de encuentros nos permiten conocer las necesidades del entorno para ir haciendo ajustes en nuestras mallas curriculares, en nuestros planes de estudio, para ir dando respuesta a lo que el entorno nos va solicitando en la formación de nuestros estudiantes”.

La presencia del CFT Magallanes en la feria reafirma su compromiso con la educación técnico-profesional vinculada a la energía, la innovación y las exigencias del desarrollo sostenible en Magallanes.

