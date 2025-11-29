OTWAY GREEN ENERGY PRESENTA SUS TRES INICIATIVAS DE HIDRÓGENO Y SUSTENTABILIDAD EN LA FERIA EDUCATIVA DE H2V

En el marco de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde, desarrollada este fin de semana en el CIJUM de Punta Arenas, Marco Arismendi, representante de Otway Green Energy, destacó la relevancia de su presencia y el foco educativo que la empresa busca entregar a la comunidad. “Esta es la segunda vez que participamos y para nosotros es súper importante porque es para dar a conocer de forma educativa los avances del proyecto y los avances en general de la industria del H2V y sus derivados”, señaló.

Arismendi explicó que durante esta nueva versión de la feria podrán compartir detalles sobre las tres iniciativas que actualmente impulsa Otway Green Energy: un proyecto de hidrógeno, un proyecto logístico de infraestructura habilitante y el trabajo que están desarrollando para potenciar el antiguo vivero de una exmina de carbón en Isla Riesco. Sobre este último, precisó que “lo estamos tratando de independizar y vamos a poder compartir información, tenemos unas plantas de muestra para que vean el trabajo de verdad de las lengas como crecen”.

El representante recalcó que su intervención apunta a explicar de manera clara y comprensible todo el proceso que implica el hidrógeno verde, desde conceptos básicos hasta su cadena de valor completa. “Aquí lo importante es dar a conocer la parte técnica y partir de lo simple, qué es el hidrógeno, cómo se crea el hidrógeno y toda la cadena de valor que tiene el hidrógeno”, explicó, añadiendo que esta industria integra proyectos energéticos como parques eólicos, plantas desaladoras y desarrollo portuario.

Asimismo, destacó la urgencia de entregar información fidedigna y accesible a todas las edades para contribuir a una comprensión informada de esta emergente industria en Magallanes. “Es súper relevante ver toda esta cadena de valor y además de forma educativa poder entregar toda la información desde los más niños a los más adultos para que, por un lado, se desmitifiquen algunas cosas y para que, por otro lado, todos conozcamos y podamos hablar con propiedad de la industria que ojalá se ponga acá en esta región”, sostuvo.

