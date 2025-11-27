Punta Arenas,
27 de noviembre de 2025

MAGALLANES AVANZA EN RIEGO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA CON ENTREGA DE 34 PROYECTOS DE RIEGO

​La iniciativa, que se extendió desde noviembre de 2024 hasta marzo de 2025, permitió levantar información inédita sobre las brechas, necesidades y potencialidades de la pequeña agricultura en materia de riego.

proyectosriego

​En un hito considerado clave para el desarrollo de la agricultura familiar campesina de la Patagonia austral, 34 agricultores y agricultoras de las provincias de Tierra del Fuego, Última Esperanza y Magallanes recibieron este jueves sus proyectos de riego, culminando así el trabajo del Diagnóstico para el Mejoramiento del Riego en la Pequeña Agricultura de Aysén y Magallanes, estudio realizado por la Comisión Nacional de Riego (CNR) del Ministerio de Agricultura.

 
La iniciativa, que se extendió desde noviembre de 2024 hasta marzo de 2025, permitió levantar información inédita sobre las brechas, necesidades y potencialidades de la pequeña agricultura en materia de riego. A partir de ese diagnóstico, entre abril y octubre se elaboraron los diseños que hoy fueron formalmente entregados a los productores de Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas.

 
La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida, destacó el carácter estratégico del proyecto para la región. “Hoy estamos haciendo el cierre de un proyecto muy importante para nosotros como Ministerio de Agricultura, desarrollado por la Comisión Nacional de Riego aquí en Magallanes y también en Aysén. Este estudio nos permitió tener un diagnóstico de la agricultura familiar campesina y del riego, algo súper importante para avanzar en soberanía y seguridad alimentaria con seguridad hídrica”, manifestó.

 
La autoridad resaltó que los diseños entregados permitirán que las y los agricultores puedan postular a la Ley de Riego en los próximos concursos nacionales. “Estamos contentos porque ya en diciembre tendremos los primeros concursos de mujeres presentados a la Ley de Riego. Este es un avance relevante para Magallanes porque han sido guiadas por una consultora para levantar antecedentes y aterrizar la ley y los concursos nacionales, abordando tres comunas claves para la producción agrícola regional”, agregó.

 
Un éxito para la pequeña agricultura

 
La coordinadora regional de la CNR, María Antonieta Rodríguez, valoró el alto nivel de participación logrado. “Feliz, feliz como Comisión Nacional de Riego de poder avanzar y acortar la brecha que ha dificultado la presentación de proyectos desde la pequeña agricultura. Teníamos expectativas respecto al programa, pero ha sido todo un éxito: hubo mucho interés, a pesar de lo complejo que puede parecer presentar un proyecto ante la comisión. En el último tiempo no habíamos tenido proyectos de la pequeña agricultura, por lo que esto es un gran impulso para la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la eficiencia del uso del agua”, afirmó.

 
Desde la empresa Tegni Riego, responsable del estudio, su coordinador Luis Jara detalló la magnitud del trabajo ejecutado: siete proyectos beneficiados en Puerto Natales, ocho en Porvenir y 19 en Punta Arenas, sumando un total de 34 en la región de Magallanes.

 
La voz de los agricultores: avanzar pese al clima extremo

 
Para quienes trabajan la tierra en condiciones adversas, este apoyo representa más que un documento técnico: es la posibilidad de proyectar y consolidar su actividad productiva. Margot Ruiz, agricultora de Porvenir y representante de Prodesal y de la cooperativa en formación COCAM, expresó la importancia del proyecto para su comunidad.

 
“Este proyecto es un gran avance para nosotros porque vamos a aprovechar bien los recursos de riego por goteo y construcción de invernaderos. En Porvenir luchamos con un clima hostil, somos una isla, y con los vientos y la sequía es un batallar constante lograr que una plantita crezca. Lo hacemos con mucho esfuerzo, por eso este proyecto es un gran logro. Lamentablemente son pocos; debería masificarse para apoyar aún más a la gente”, opinó.

 
Desde el sector ganadero, el productor Sergio Güenumán, también de Porvenir, destacó la importancia del recurso hídrico. “Salí favorecido por el agua, y el agua es fundamental para la casa, para los animales, para todo. Estoy muy agradecido”, señaló. Para la agricultora Karen Vargas, del sector de Leñadura, este hito marca un antes y un después para la región.

 “Hoy fue un hito importante porque tenemos un proyecto en mano listo para continuar a la Ley de Riego. Acá tenemos falta de consultores y varias brechas que hemos ido detectando, pero con esto ya tenemos un 80% de avance. Nos faltaban proyectos de CNR en la región, así que esto es un gran paso”, afirmó.

2do Encuentro Construcción CChC Magallanes (23)

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE INICIO DE OBRAS DEL PARQUE VILLA ALFREDO LORCA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

25nleywilliams

PUERTO WILLIAMS: PLAZA CIUDADANA POR 25N REFUERZA AVANCE DE LEY INTEGRAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI LAMENTÓ QUE BANCADAS UDI Y REPUBLICANA HICIERAN CAER GLOSA PRESUPUESTARIA PARA EL DESARROLLO PORTUARIO DE MAGALLANES

GA 3

LANZAMIENTO DEL V CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA, EDICIÓN VERANO