GOBERNADOR FLIES DESTACÓ AVANCES EN PESCA, CONECTIVIDAD Y DEPORTE EN MAGALLANES

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies , abordó la entrega de equipamiento a pescadores artesanales, la próxima inauguración del gimnasio Mario Zavattaro en Porvenir, los avances del Plan de Zonas Extremas y la necesidad de fortalecer la conectividad regional.

El gobernador se refirió a la entrega de equipamiento a más de 300 pescadores artesanales, en el marco de un convenio con INDESPA de $4.000 millones. La iniciativa beneficia a tripulantes y armadores de toda la región.

En infraestructura deportiva, confirmó la próxima inauguración del gimnasio Mario Zavattaro en Porvenir, recinto multipropósito que reemplaza al espacio destruido por el incendio de 2015.

Respecto al Plan de Zonas Extremas, relevó los avances del camino Manantiales–Porvenir y otras obras de conectividad en Tierra del Fuego y señaló que han fortalecido la integración territorial.

Finalmente, a 14 días del término del gobierno del Presidente Gabriel Boric, Flies llamó a dar continuidad a los proyectos en ejecución y entenderlos como políticas de Estado.

