24 de febrero de 2026

GOBERNADOR FLIES DESTACÓ AVANCES EN PESCA, CONECTIVIDAD Y DEPORTE EN MAGALLANES

​Buenos Días Región

Gobernador Magallanes

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies , abordó la entrega de equipamiento a pescadores artesanales, la próxima inauguración del gimnasio Mario Zavattaro en Porvenir, los avances del Plan de Zonas Extremas y la necesidad de fortalecer la conectividad regional.

El gobernador se refirió a la entrega de equipamiento a más de 300 pescadores artesanales, en el marco de un convenio con INDESPA de $4.000 millones. La iniciativa beneficia a tripulantes y armadores de toda la región.

En infraestructura deportiva, confirmó la próxima inauguración del gimnasio Mario Zavattaro en Porvenir, recinto multipropósito que reemplaza al espacio destruido por el incendio de 2015.

Respecto al Plan de Zonas Extremas, relevó los avances del camino Manantiales–Porvenir y otras obras de conectividad en Tierra del Fuego y señaló que han fortalecido la integración territorial.

Finalmente, a 14 días del término del gobierno del Presidente Gabriel Boric, Flies llamó a dar continuidad a los proyectos en ejecución y entenderlos como políticas de Estado.

Centro Recreativo Cristiano(CERC)2026

CERC 2026 REFUERZA VALORES Y RECREACIÓN PARA NIÑOS

CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES PARA ELEGIR TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO EN MAGALLANES

Leer Más

​Con el inicio del año escolar, autoridades llaman a verificar inscripción, documentación y condiciones del vehículo antes de contratar el servicio.

​Con el inicio del año escolar, autoridades llaman a verificar inscripción, documentación y condiciones del vehículo antes de contratar el servicio.

bus escolar 2
Incorporan-10-nuevos-buses-estandar-RED-al-transporte-publico-de-Punta-Arenas

ANUNCIAN AJUSTE TARIFARIO EN BUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PUBLICAN CALENDARIO 2026 DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS ADUANERAS: REVISA LAS FECHAS Y CÓMO PARTICIPAR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

¿CÓMO APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN EL RETORNO A LA RUTINA ACADÉMICA?

