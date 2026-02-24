MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA PROGRAMACIÓN ESPECIAL POR EL MES DE LA MUJER

​La Municipalidad de Punta Arenas presentó oficialmente la programación de actividades conmemorativas de marzo, instancia en la que se desarrollarán ocho iniciativas orientadas a relevar la participación femenina en distintos ámbitos de la vida comunitaria.



El alcalde Claudio Radonich señaló que, si bien durante todo el año se ejecutan talleres y espacios dirigidos a mujeres, este mes adquiere un énfasis especial. "Marzo es un período en el que queremos poner un acento distinto en nuestras vecinas. Tenemos actividades que ya son tradicionales, como el reconocimiento a mujeres destacadas de la ciudad y el concurso literario "Una mujer, una historia" que es una de las pocas iniciativas municipales de este tipo que se mantienen en el país. Pero también incorporamos propuestas nuevas pensadas en el bienestar y la participación", indicó el edil.



La programación comenzará el domingo 1 de marzo con una cicletada familiar en la Costanera, donde se espera una amplia convocatoria. Posteriormente se realizará el lanzamiento del certamen literario en las categorías de poesía y cuento, el reconocimiento a mujeres destacadas el 5 de marzo, y una obra de teatro para mayores de 14 años en el Teatro Municipal el día 7. Además, se desarrollarán encuentros de bienestar enfocados en mindfulness, cuencoterapia y yoga; una feria de emprendedoras entre el 16 y el 29 de marzo; y el cierre con un campeonato femenino de básquetbol 3x3 los días 21 y 22.



La encargada de la Oficina de la Mujer, Javiera Biskupovic, explicó que las actividades buscan abarcar distintas áreas. "Queremos fomentar la participación desde lo cultural, social y deportivo. Este año sumamos los encuentros de bienestar, que son espacios pensados para que las mujeres tengan una pausa y prioricen su salud mental y física. También el campeonato de básquetbol será exclusivamente femenino, lo que refuerza nuestro objetivo de generar instancias específicas de participación", señaló la funcionaria municipal.



Desde la administración comunal informaron que las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa. La información detallada sobre fechas, horarios y requisitos estará disponible en el sitio web institucional www.puntaarenas.cl y en las redes sociales oficiales del municipio (fabebook e instagram).











