20 de febrero de 2026

SAN GREGORIO REALIZA CON ÉXITO SU PRIMERA FERIA AGRÍCOLA “GENTE DE CAMPO”

​La iniciativa reunió a productores locales, instituciones y vecinos en una jornada que puso en valor la identidad rural de la comuna.

Con amplia participación se desarrolló la primera Feria Agrícola “Gente de Campo” en la comuna de San Gregorio, actividad organizada en el marco del programa de verano impulsado por la Red Local de Apoyos y Cuidados y el Centro Comunitario de Cuidados de la municipalidad. La instancia buscó generar un espacio de encuentro para productores y familias del sector rural.

La feria permitió que vecinos y usuarios de programas municipales exhibieran productos agrícolas cultivados por ellos mismos, promoviendo el intercambio de saberes y fortaleciendo el trabajo del campo. También participaron expositores de Punta Arenas y la Estancia Punta Delgada, que presentó caballos para cabalgatas como parte de la muestra comunitaria.

Uno de los espacios destacados fue la exhibición del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Kampenaike, con muestra animal de alpacas, llamas y ovinos de razas Texel Poll, Dorset y Suffolk, además de cultivos demostrativos del carro móvil, incluyendo Salicornia magallánica. Asimismo, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) entregó especies arbóreas y difundió recomendaciones para su cuidado en la comuna.

La alcaldesa Jeannette Andrade Ruiz valoró la iniciativa señalando que la feria nació desde la comunidad y permitió visibilizar el esfuerzo de productores locales. La jornada incluyó además la charla educativa “El Arte de la Conservación”, sorteos y la entrega de una canasta con productos regionales, reforzando el sentido de identidad y pertenencia rural en San Gregorio.


FERIA DE CUIDADOS COMUNITARIOS FORTALECE EL TRABAJO EN RED EN PUERTO NATALES

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A DOMINGO DEPORTIVO EN LA COSTANERA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

joanet

COLUMNA DE OPINIÓN | ¿APTO PARA LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD?

Ballena Sei

