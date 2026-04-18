CHILE BUSCA FORTALECER SU PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE CRUCEROS EN FERIA INTERNACIONAL SEATRADE 2026

La Corporación de Puertos del Conosur desarrolló una intensa agenda de trabajo durante la feria Seatrade Cruise Global 2026, realizada entre el 13 y el 16 de abril en Miami, Estados Unidos. La instancia es considerada el principal encuentro internacional de la industria de cruceros y permitió a la delegación chilena sostener reuniones estratégicas para potenciar la presencia del país en este mercado.

La participación nacional, encabezada por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) junto a actores públicos y privados, buscó fortalecer el posicionamiento de Chile en Sudamérica, aumentar las recaladas y fomentar el arribo de cruceristas. En el encuentro participaron autoridades como el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, además de representantes de ProChile, gobiernos regionales y municipios vinculados a la actividad portuaria.

Durante la feria, la delegación sostuvo reuniones con diversas compañías de cruceros, entre ellas Carnival Corporation y sus líneas Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises y Seabourn; además de Royal Caribbean, MSC Cruceros, TUI Cruises, Silversea y Costa Cruceros, esta última evaluando operar en las costas del país. También se concretaron encuentros con Norwegian Cruise Line Holdings, que proyecta su regreso a Chile con sus distintas marcas.

El presidente de la Corporación de Puertos del Conosur, Juan Marcos Mancilla, destacó las gestiones realizadas, señalando que se presentaron estudios comparativos de costos portuarios y la necesidad de avanzar en una estrategia país para mejorar la competitividad internacional. Asimismo, se abordaron los beneficios de la Ley 21.774 en materia de cabotaje, orientada a generar nuevas oportunidades para la industria.

La organización también sostuvo reuniones con Global Ports Holding, autoridades internacionales y representantes del sector turístico, además de participar en la inauguración del stand de Chile y realizar una visita técnica al Puerto de Miami. Estas acciones buscan fortalecer la coordinación público-privada y potenciar el impacto económico del turismo de cruceros en las distintas regiones del país, incluyendo puertos estratégicos como Punta Arenas.



