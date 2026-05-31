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31 de mayo de 2026

GOBIERNO IMPLEMENTA CUPÓN “PESCA ARTESANAL” PARA APOYAR A PESCADORES FRENTE AL ALZA DE COMBUSTIBLES

​La medida contempla hasta $600 mil por beneficiario durante 2026 y está dirigida a titulares de embarcaciones artesanales que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad.

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El Gobierno anunció la implementación del Cupón “Pesca Artesanal”, una medida destinada a apoyar a pescadores artesanales afectados por el aumento de los costos de los combustibles. La iniciativa forma parte del plan “Chile Sale Adelante” y busca contribuir a la continuidad de las actividades productivas del sector durante 2026.

El beneficio considera una carga mensual de $100 mil para combustible, que podrá entregarse hasta en seis cuotas, alcanzando un máximo de $600 mil por beneficiario. El aporte será otorgado mediante un cupón electrónico asociado a la CuentaRUT de BancoEstado y estará destinado exclusivamente a la compra de combustible.

El seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa Alegría, señaló que la medida busca apoyar a las familias vinculadas a la pesca artesanal y contribuir a enfrentar parte de los costos operacionales que afectan al sector. Asimismo, destacó la relevancia de esta actividad para diversas comunidades del país y de la región.

Podrán acceder al beneficio los titulares de embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), con una eslora máxima de 12 metros, inscripción vigente y actividad acreditada durante 2025. Además, deberán acreditar operación en el mes inmediatamente anterior a la solicitud del aporte.

La verificación de los requisitos será realizada por SERNAPESCA y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, mientras que el Ministerio del Interior estará a cargo de la gestión de la nómina de pago. El beneficio se entregará entre mayo y octubre de 2026, considerando la actividad pesquera desarrollada entre abril y septiembre del mismo año.


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