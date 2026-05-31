PUERTO NATALES RECONOCERÁ A SUS CIUDADANOS DESTACADOS EN EL MARCO DE SU 115° ANIVERSARIO

En el marco de las actividades de celebración por el 115° aniversario de Puerto Natales, la Municipalidad de Natales dará reconocimiento a ciudadanos e instituciones que han contribuido al desarrollo de la comuna en diferentes áreas, incluyendo el deporte, la educación, las comunicaciones, el comercio y el trabajo comunitario.

Entre las principales distinciones de este año, Carlos Neun Aguilera, conocido como “Mauro Martino”, será reconocido como Hijo Ilustre de la comuna. Asimismo, se entregará un homenaje póstumo a Luis Gómez Barría (Q.E.P.D.) por su trayectoria y aporte a la comunidad natalina.

En el ámbito deportivo, Camilo Gómez Cáceres recibirá la distinción de Joven Deportista Destacado, mientras que Esteban Marín Torres será reconocido como Deportista Destacado. Por su parte, Carlos Navarro Vera será distinguido con el reconocimiento a Dirigente Social Destacado “Gaby de Freittas”.

También serán reconocidos Luis Altamirano Navarro por su Trayectoria Docente; José Luis González Dubrasic como Ciudadano Destacado; Luis España Vargas con el Premio de las Comunicaciones “Juan Chaura Millán”; y José Tacul Vargas como Comerciante Pionero. A nivel institucional, las distinciones recaerán en la Fundación Artes de la Patagonia Austral y el Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez.

Los reconocimientos serán entregados durante el tradicional Desfile Aniversario, instancia en la que la comunidad natalina conmemorará un nuevo año de historia de la comuna.

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