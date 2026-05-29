LLAMADO URGENTE DE SERNAPESCA MAGALLANES: EN JUNIO INICIA EL PROCESO DE CADUCIDADES PARA EL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL

En una nueva edición del programa institucional Pesca y Acuicultura en Magallanes, el profesional del área de acuicultura y soporte del sistema CIFA de Sernapesca Magallanes, Richard Conejeros, expuso las diversas líneas de acción que el servicio técnico está implementando en la región, las cuales van mucho más allá de la labor fiscalizadora y apuntan a la vinculación comunitaria, la sustentabilidad marina y la gestión del cumplimiento normativo.

El "Sello Azul" cumple 10 años y abre nuevas postulaciones

En el marco de la conmemoración de la primera década del programa nacional "Sello Azul", que promueve el consumo responsable de recursos marinos, Conejeros entregó una importante primicia para el comercio local: este lunes 1 de junio se abrirá el primer proceso de postulación del año, el cual estará vigente durante todo el mes en el sitio web de Sernapesca.

Este distintivo permite que la ciudadanía reconozca de manera fácil y rápida a los establecimientos (pesaderías, restaurantes y hoteles) que comercializan productos con Acreditación de Origen Legal (AOL), garantizando que fueron extraídos lícitamente y respetando la trazabilidad. En la región, establecimientos como el Mercado Blumar ya cuentan con esta certificación desde periodos anteriores.

"Centinelas del Mar": Red ciudadana para la protección de la fauna marina

Durante la entrevista, el profesional destacó el avance del programa voluntario "Centinelas del Mar", una iniciativa nacida en el contexto de la pandemia y la influenza aviar, diseñada para conformar una red de alerta temprana ante varamientos o avistamientos de fauna marina en el extenso litoral magallánico.

A fines de 2025, Sernapesca certificó bajo este programa a estudiantes de Biología Marina de la Universidad de Magallanes (UMAC), al equipo del Museo de Historia Natural de Río Seco, a la ONG WCS y a funcionarios de CONAF, este último hito motivado por contingencias particulares como la aparición de un lobo marino en el Parque Nacional Torres del Paine. Recientemente, el programa concretó su hito más austral mediante un despliegue y capacitación con el CFT de Magallanes en Porvenir. Conejeros enfatizó que el rol de los centinelas es netamente informativo, instando a la población a no intervenir directamente en los rescates para evitar riesgos sanitarios o de seguridad tanto para las personas como para los animales.

Asimismo, durante el "Mes del Mar", el servicio reactivó sus charlas de difusión sobre biodiversidad y reservas marinas en recintos educacionales de la zona, incluyendo la Escuela Patagonia (Punta Arenas), la Escuela Bernardo O'Higgins (Porvenir) y el Liceo Gabriela Mistral (Puerto Natales).

Llamado urgente: Proceso de caducidades RPA inicia en junio

En el ámbito estrictamente normativo, Conejeros recordó que durante el mes de junio se publicarán los listados oficiales correspondientes al proceso legal de caducidades del Registro Pesquero Artesanal (RPA).

"El RPA no es un archivo infinito o un cárdex estático; es un registro vivo que debe reflejar la realidad de quienes operan en el sector", explicó el profesional.

Sernapesca hizo un llamado a pescadores, buzos mariscadores, recolectores de orilla, algueros y armadores a mantener sus declaraciones de captura al día en el sistema de trazabilidad. De igual manera, se instó a los propietarios de las más de 600 embarcaciones artesanales de la región (en su mayoría menores a 12 metros) a presentar sus certificados de navegabilidad vigentes emitidos por la Capitanía de Puerto. En el caso de naves mayores a 12 metros, se recordó la obligación de regularizar el pago de patentes pesqueras pendientes en la Tesorería General de la República para evitar la pérdida del registro.

Canales de atención disponibles

Para facilitar la regularización de trámites y evitar la saturación de canales, Sernapesca Magallanes ha dispuesto canales remotos y presenciales:

Atención presencial: Oficina regional en Calle 21 de Mayo #1950, Punta Arenas.

Línea directa RPA (Consultas WhatsApp): +569 3199 5305.

Correo electrónico institucional: [email protected]

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