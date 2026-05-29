EDELMAG Y MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS INAUGURAN EL ELECTROCARGADOR MÁS AUSTRAL DEL CONTINENTE

La Empresa Eléctrica de Magallanes, EDELMAG, junto a la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, inauguraron oficialmente un nuevo electrocargador en Puerto Williams, iniciativa que permitirá avanzar en electromovilidad en el extremo austral del país y apoyar futuros servicios municipales sustentables.



El nuevo punto de carga, ubicado en el estacionamiento de la Municipalidad de Cabo de Hornos, fue presentado durante una ceremonia que contó con la participación de autoridades regionales, comunales, representantes de EDELMAG e invitados especiales.



El cargador cuenta con una potencia de 24 kW y estará disponible de manera gratuita para quienes requieran utilizarlo, convirtiéndose en el punto de carga eléctrica más austral del continente.



Esta infraestructura permitirá abastecer un camión eléctrico destinado al retiro de residuos domiciliarios en la comuna, incorporando la electromovilidad a un servicio esencial para la comunidad.



Durante la actividad, además, se realizó una demostración del funcionamiento del electrocargador utilizando la camioneta de EDELMAG, permitiendo exhibir el proceso de conexión y carga de la nueva infraestructura instalada en Puerto Williams.



“Estamos muy contentos de estar acá en Puerto Williams, en un hecho histórico que representa hacia dónde avanza el mundo: la emisión cero. Nuestra región tiene enormes potenciales en energías limpias y hoy Puerto Williams está dando un gran ejemplo en cuanto al desarrollo de una sociedad más sustentable. Ojalá esta iniciativa entre EDELMAG y la Municipalidad de Cabo de Hornos pueda replicarse en otras comunas y sigamos avanzando hacia una región con más electromovilidad y energías limpias”, señaló el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas.



Esta iniciativa forma parte de la estrategia de electromovilidad que EDELMAG ha impulsado en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena durante los últimos años. La red comenzó en 2019 con la instalación de un primer punto de carga en Punta Arenas para uso corporativo. Posteriormente, en 2024, la empresa desarrolló un piloto alimentado mediante energía solar en sus talleres de Punta Arenas.



En 2025 se incorporó un electrocargador de uso gratuito en Zona Austral, proyecto realizado en colaboración con dicha entidad, mientras que en enero de 2026 se inauguró un nuevo punto de carga gratuito para la comunidad en Puerto Natales, contribuyendo a consolidar una ruta de electromovilidad entre Punta Arenas y Torres del Paine.



“Estamos instalando el electrocargador más austral del continente en alianza con la Municipalidad. Esto se encuentra alineado con una estrategia que tenemos como Empresa Eléctrica de Magallanes para generar puntos de cobertura en distintas comunas de la región e impulsar la electromovilidad en Magallanes. El equipo tiene una potencia de 24 kW y contempla tiempos de carga sugeridos de hasta dos horas. Dependiendo de la capacidad de las baterías, los vehículos pueden obtener autonomías que fluctúan entre los 300 y 400 kilómetros”, explicó Diego Díaz, Gerente Comercial de EDELMAG.



Con Puerto Williams, EDELMAG continúa ampliando su red de infraestructura para movilidad eléctrica en Magallanes, a lo que próximamente se sumará un nuevo electrocargador en Cerro Castillo, desarrollado también en conjunto con el municipio local.



“La contribución de EDELMAG con este punto eléctrico viene a fortalecer la gestión municipal. Como comuna parque, avanzar hacia la electromovilidad tiene que ser parte de nuestro futuro y del desarrollo sustentable que queremos para Puerto Williams. Este proyecto también representa un aporte concreto a la disminución de emisiones y al cuidado del entorno natural de Cabo de Hornos”, destacó el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández.



Desde la compañía destacaron que este tipo de proyectos buscan generar las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo futuro de la electromovilidad en territorios aislados y extremos, fomentando progresivamente la incorporación de nuevas tecnologías sustentables en la región.



“Este fue un hito muy importante porque refleja el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Cabo de Hornos y EDELMAG para disponer de un cargador público con acceso permanente, no sólo para la comunidad de Puerto Williams sino también para quienes visiten la ciudad en vehículos eléctricos. Es un avance relevante en materia de conectividad y estamos muy contentos de poder promover esta nueva tecnología en uno de los lugares más australes y emblemáticos del país”, señaló Miguel Castillo, Gerente General de EDELMAG.

