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15 de mayo de 2026

MINVU REVISA ALTERNATIVAS PARA AGILIZAR CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CAPITÁN GUILLERMOS

La Seremi de Vivienda y Urbanismo revisa alternativas tendientes a agilizar el financiamiento y ejecución de la extensión de 1,3 kilómetros, cuyo diseño ya se encuentra finalizado por parte del Serviu.

capitán guillermos 2

 La Seremi de Vivienda y Urbanismo revisa alternativas tendientes a agilizar la obtención de financiamiento y ejecución de 1,3 kilómetros de Prolongación Capitán Guillermos desde Avenida Circunvalación hasta el límite urbano poniente. A la fecha se encuentra finalizado el diseño de ingeniería cuya inversión proyectada supera los 16 mil millones de pesos, comprometidos en el Plan de Zonas Extremas (PDZE).

 

Al respecto, el Seremi Minvu Rodolfo Guajardo Barría informó “Una de las primeras problemáticas que comencé a abordar al iniciar el presente periodo de Gobierno fue dar solución a demandas urbanas y habitacionales de larga data que afectan significativamente la calidad de vida de la población, como ocurre en el sector periurbano de Prolongación Capitán Guillermos por la falta de conectividad, redes y servicios básicos”.

 

La precariedad de esta vía y sus efectos en los residentes de Pampa Redonda resultó evidente tras las intensas lluvias de marzo y abril de este año.

 

El diseño original del Serviu considera la urbanización en doble calzada con 4 pistas, iluminación, canalización de aguas lluvias, extensión de redes de gas, agua potable y alcantarillado, señalización y demarcación vial, entre sus principales partidas, con un estándar similar a Avenida Circunvalación.

 

“En vista de todo este levantamiento de información que se hizo al inicio del periodo, con nuestros profesionales del Departamento de Desarrollo Urbano, estuvimos revisando el diseño existente y evaluando la construcción de una calzada bidireccional de 8,4 mt. de ancho lo cual permitiría reducir los costos de inversión y con ello acelerar el proceso de asignación de recursos e inicio de obras, sin disminuir la calidad del proyecto, complementó el Seremi Guajardo.

 

La problemática que aqueja a los habitantes de Pampa Redonda producto del estado de esta vía y que se ve agudizada cada invierno con el aumento de las lluvias y deshielo, fue planteada por los propios afectados durante la visita a terreno del Ministro Ivan Poduje, junto a la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra y el Seremi Minvu Rodolfo Guajardo Barría.

 

Cabe señalar que la Seremi Minvu trabaja en el mejoramiento y construcción de la prolongación de siete vialidades colectoras de la comuna: General del Canto, Manuel Aguilar Poniente, Capitán Juan Guillermos, Carlos Condell y José de los Santos Mardones al poniente de Punta Arenas; el mejoramiento de calle Eusebio Lillo en el sur y la ampliación y construcción de Prolongación Pedro Aguirre Cerda, esta última vialidad en etapa de prefactibilidad.

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