DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA Y CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PUERTO WILLIAMS IMPULSAN TRABAJO CONJUNTO EN BENEFICIO DE PERSONAS MAYORES

La Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y el Centro de Rehabilitación de Puerto Williams, se comprometieron a trabajar colaborativamente en actividades que dicho organismo gubernamental realice en beneficio de las personas mayores que habitan en esta zona austral.

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Este acuerdo fue refrendado en una reunión entre el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, y el coordinador de dicha sede perteneciente al Club de Leones Cruz del Sur, Luis Cárcamo Pérez.

En la mencionada instancia, Cárcamo demostró la disposición de la entidad para estar presentes en actividades que desarrolle la Delegación Antártica Chilena con personas mayores, especialmente en jornadas del programa "Gobierno en Terreno". Mediante terapias especializadas, el equipo multidisciplinario será parte de acciones que no sólo involucren a adultos mayores de Puerto Williams, sino que también de Puerto Toro, Bahía Douglas y Estancia Kanasaka, garantizando una cobertura en las zonas más apartadas de la provincia.

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Ante ello, el delegado Moncada comentó que "a nosotros nos parece muy positivo, porque ellos son especialistas en el área de envejecimiento activo, además de trabajar con las personas en sus distintas etapas, desde niños hasta adultos. Que estén dispuestos a colaborar con todos los adultos mayores de la provincia, nos pone muy contentos, porque habla del compromiso que tienen como institución y las ganas que tienen aportar acá".

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Por su parte, Cárcamo valoró este acuerdo entre ambas instituciones. "Vamos a trabajar colaborativamente y en alianza para beneficio de la comunidad adulta mayor. Colaboraremos desde nuestra área kinésica, fonoaudiológica y de terapia ocupacional. Nuestra intención es poder sumarnos en todas las actividades que estén vinculadas a la comunidad y estamos a la espera de ser llamados para poder participar. Vamos a estar como centro de rehabilitación colaborando en todo lo que podamos a la comunidad de Puerto Williams", sostuvo.





Activas prestaciones mientras avanzan obras





El 13 de enero pasado, se dieron inicio a las obras de la sede del Centro de Rehabilitación en Puerto Williams, un proyecto que espera estar finalizado a mediados de diciembre próximo, concretando así una anhelada demanda de la comunidad austral, y alcanzando la meta para que todas las capitales provinciales de la región cuenten con un establecimiento de esta categoría.





Pese a que la sede aún está en construcción, desde marzo pasado el equipo ya ha estado trabajando con atenciones ambulatorias en dependencias del Hospital Comunitario Cristina Calderón, así como con pacientes hospitalizados y atenciones domiciliarias. Son 65 usuarios de diversas edades que hasta el momento han sido atendidos por el personal compuesto por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y kinesiólogo. Se espera que los pacientes aumenten a más de 170 una vez que el edificio sea inaugurado.

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"La gente pensaba que íbamos a llegar una vez que el centro se encuentre construido, pero llegamos ya hace un par de meses, así que eso es bastante beneficioso para la comunidad y también para nosotros, para palpar cuáles son las reales dificultades que existen dentro de la comuna (...). Los principales beneficios para la comunidad van a ser reducir la lista de espera, evitar los traslados y, lo principal, rehabilitarse viviendo en Puerto Williams. Una vez que ya tengamos nuestro centro construido, podremos asistir en nuestras dependencias a todos quienes lo necesiten", sostuvo Cárcamo, quien detalló que gracias a un convenio por un año entre el Servicio de Salud Magallanes y el Centro de Rehabilitación, se está atendiendo con Copago Cero, es decir, con cobertura total para todos los pacientes, sin distinciones entre Fonasa, Isapre o Fuerzas Armadas.

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Al respecto, el delegado Moncada opinó que "este Centro de Rehabilitación representa un enorme avance para la comunidad, porque permitirá que decenas de familias puedan acceder a prestaciones especializadas directamente en Puerto Williams, evitando los altos costos y las dificultades de trasladarse a Punta Arenas. Sin duda, contar con atención presencial de especialistas en el territorio mejorará significativamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".