PDI REFUERZA LABOR INVESTIGATIVA Y CONTROL MIGRATORIO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

En esta edición de Conexión PDI, el Prefecto Pablo Merino Campos, Jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, profundiza en el rol estratégico que cumple la Policía de Investigaciones de Chile en la zona austral.



El jefe policial explica la estructura de la Prefectura y cómo se coordinan las diversas unidades especializadas para abordar la criminalidad compleja en una zona de características geográficas extremas.

El foco de la conversación se centra en dos ejes fundamentales: la investigación técnico-científica de los delitos y el control migratorio. El Prefecto Merino destaca la importancia de la PDI como la policía civil encargada de realizar análisis criminal para aportar pruebas sólidas al Ministerio Público.

Asimismo, aborda la relevancia de la labor en los pasos fronterizos de la región de Magallanes, asegurando que la fiscalización de extranjeros es una prioridad para mantener la seguridad y el ordenamiento territorial en la zona.

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