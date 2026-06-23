SERNAPESCA ASISTE CON ESPECIALISTAS A REGISTRO Y TOMA DE MUESTRAS DE BALLENA VARADA

Ante el aviso recibido este domingo alertando sobre la presencia de una ballena varada en el sector de Estancia Río Canelo en el Seno Otway, personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en la Región de Magallanes coordinó un operativo para acudir al lugar para verificar los hechos denunciados.

Junto a personal de la Armada y del Museo de Historia Natural Río Seco, asistieron este martes para hacer registro y toma de muestras del ejemplar, encontrando a una ballena Sei hembra de 9,75 metros de longitud.

Sin embargo, por las condiciones en las que estaban los restos y al encontrarse en flotación, no fue posible practicar la necropsia de rigor. De todas maneras, se levantaron muestras de piel y grasa de la ballena, para poder iniciar los estudios correspondientes que permitan identificar las causas de su muerte.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca Magallanes, destacó el trabajo conjunto efectuado ante esta contingencia. “Gracias a la coordinación que tenemos con la Armada y los especialistas del Museo de Historia Natural pudimos llegar hasta la zona donde se produjo el varamiento, para constatar la situación de la ballena y realizar la toma de muestras. Seguiremos monitoreando en el lugar, esperando que existan las condiciones propicias para efectuar la necropsia y la disposición final de los restos del ejemplar”, señaló la autoridad.