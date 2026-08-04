TRES EMPRESAS SOCIAS DE LA CCHC MAGALLANES RECIBEN EL SELLO PRO DE SOSTENIBILIDAD

En una ceremonia realizada en Santiago, las empresas regionales Ingelev Soluciones Energéticas, Ingeniería y Construcciones Cárdenas y Enercal, socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, fueron distinguidas con la obtención del Sello PRO, reconocimiento que acredita el compromiso de las organizaciones con una gestión empresarial sostenible y responsable.

Durante la actividad, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, se destacó a 30 empresas de distintas regiones del país que decidieron avanzar voluntariamente en la implementación de mejores prácticas en materias de sostenibilidad, evaluadas a través de siete pilares fundamentales: trabajadores, seguridad y salud laboral, comunidad, medio ambiente, cadena de valor, productividad y gobernanza.

La obtención del Sello PRO representa un importante hito para las tres empresas magallánicas, al validar sus esfuerzos por incorporar estándares que contribuyen al desarrollo sostenible de la industria y al fortalecimiento de su gestión interna.

En el caso de Ingelev, la distinción reconoce el trabajo de la compañía por el desarrollo de soluciones eléctricas seguras y sostenibles para los sectores industrial e hídrico, siendo un referente por su excelencia técnica, cultura humana y compromiso ambiental.

Por su parte, Ingeniería y Construcciones Cárdenas fue destacada por sus iniciativas sostenibles, comprometidas con el desarrollo responsable y el cuidado del entorno.

En tanto, Enercal fue premiada por integrar buenas prácticas de gestión en la prestación de servicios eléctricos industriales, fortaleciendo relaciones de confianza con sus clientes y promoviendo una operación responsable y sostenible.

El Sello PRO, que este año cumple cinco años desde su creación, se ha consolidado como el principal estándar de sostenibilidad de la construcción en Chile, impulsando a las empresas a fortalecer sus prácticas y avanzar hacia una industria más moderna, responsable y comprometida con las personas, las comunidades y el medio ambiente.

Desde la CChC Magallanes valoraron especialmente este reconocimiento, destacando que refleja el esfuerzo de las empresas regionales por elevar sus estándares de gestión y aportar al desarrollo sostenible del sector.